〈焦點股〉旭軟財報獻佳音 股價爆量長紅噴出站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-15 10:45

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軟板廠旭軟 (3390-TW) 積極切入包括多層板及醫療及車用多元利基產品成效佳，且對 AI PC 應用的 HDI 多層超薄鏡頭模組板已量產出貨，旭軟 2024 年上半年稅後純益 7986 萬元，已超越 2023 年全年，每股純益達 1.16 元，股價今 (15) 日爆量噴出一度亮燈漲停 34.15 元，並站上所有均線。

就旭軟 2024 年的上半年每股純益 1.16 元而言，僅次於圓裕 (6835-TW) 的上半年每股純益 1.94 元，台郡 (6269-TW) 上半年每股純益只有 0.3 元，其餘如嘉聯益 (6153-TW)、同泰 (3321-TW) 在 2024 年上半年都處於虧損的營運。

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旭軟在多層板製程的技術能力已具備高頻、高速及低訊號耗損的製程能力，在此一 HDI 製程高達 6 層板的超薄鏡頭模組應用中，符合目前 NB 最新的窄邊框設計需求，主要供應給 CCM 廠，而據了解，終端應用客戶則來自 NB 品牌大廠將以 AI PC 概念訴求搶市的今年機款。

同時，在市場需求大幅走高同時，旭軟 2024 年 7 月營收 9379 萬元，創 23 個月來新高，月增 18.59%，年增 64.23%，1-7 月營收 5.16 億元，年增 22.67%。

旭軟在多層板製程的技術能力已具備高頻、高速及低訊號耗損的製程能力，在此一 HDI 製程高達 6 層板的超薄鏡頭模組應用中，符合目前 NB 最新的窄邊框設計需求，主要供應給 CCM 廠，而據了解，終端應用客戶則來自 NB 品牌大廠將以 AI PC 概念訴求搶市的今年機款。