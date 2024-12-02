〈旭軟展望〉今年獲利可望改寫6年新高 加碼資本支出4.5億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-02 12:07

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軟板廠旭軟 (3390-TW) 2024 前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元，與圓裕 (6835-TW) 同列爲前三季軟板廠營運獲利的軟板廠，公司爲集中生產，決議以 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備，預計將在 2025 年投入生產。

旭軟的此一增加 4.5 億元的資本支出案，增置 1257 坪土地及 901 坪廠房，主要爲將在外承租用於進行後段生產二廠及間接支援生產的三廠遷入集中在自有的新購廠房生產。其中二廠的租約將在明年 8 月到期。

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旭軟 3.5 億元買下龜山廠毗鄰的金琦豐紡織廠廠房、土地資產，設備將由龜山二廠遷入，公司預計再投入 1 億元資金改善其機電等設備。

旭軟的 2024 年前三季營收 6.47 億元，年增 11.56%，前三季稅後純益 8086 萬元，勝過 2023 年全年獲利，每股純益 1.17 元，目前法人估計第四季旭軟第四季營收維持在 2.3-2.4 億元，持平於上季及去年同期且不會出現虧損，2024 年全年獲利也可望改寫 6 年新商。