晨暉紅麴原料Ankascin 586複方產品 進駐馬來西亞連鎖藥局

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-02 09:32

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晨暉生技 (1271-TW) 攜手大樹藥局 (6469-TW) 在馬來西亞合資成立的 GTSW Bio，宣布專利紅麴原料 Ankascin 586 的複方產品 Vascuxin 全面上架馬來西亞連鎖藥局集團 Big Caring Group Sdn Bhd，並將在旗下近 600 家連鎖藥局獨家銷售。

晨暉說明，Big Caring Group 旗下品牌涵蓋 Big Pharmacy、Caring Pharmacy、Georgetown、Ting 及 Wellings Pharmacy 等，此次合作有助奠定 Vascuxin 在馬來西亞當地市場基礎。

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根據馬來西亞衛生部資料，每兩人便有一人面臨「三高」問題，顯現相關保健品的需求。晨暉表示，Vascuxin 採用專利原料 Ankascin 586，經固態發酵技術製成，已取得美國 FDA NDI 上市核可，且已經過臨床驗證其功效。