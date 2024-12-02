川普放話！要金磚國家勿「去美元」 否則面臨100%關稅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-02 10:00

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美國準總統川普上周六（30 日）要求「金磚國家」承諾不創建新的貨幣或支持任何可能取代美元的貨幣，否則將面臨 100% 的關稅。

據《CNN》報導，川普在社交平台 Truth Social 上寫道：「我們要求這些國家承諾，既不會創建新的金磚貨幣，也不會支持任何其他貨幣取代強大的美元，否則將面臨 100% 的關稅。」

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據知情人士透露，川普和經濟顧問正在討論懲罰那些試圖用非美元貨幣進行雙邊貿易的盟友和對手的方式，這些措施包括出口管制、貨幣操縱指控、貿易稅等選項。

長期以來，川普強調希望美元保持世界準備貨幣的地位。他在 3 月接受《CNBC》採訪時表示，他「不會允許其他國家放棄美元」，這麼做會「打擊我國」。

儘管近幾十年來美元的主導地位有所減弱，但國際貨幣基金（IMF）的數據顯示，2024 年第一季美元仍佔全球外匯存底的 59%，位居第二的歐元比重接近 20%。

「金磚國家」曾在 2023 年峰會上討論去美元化問題。2022 年，美國牽頭對俄羅斯實施經濟制裁，對美元主導地位的反對聲浪升高。

卡內基國際和平基金會高級研究員 Michael Pettis 指出：「川普針對『金磚國家』的警告顯示，即將上任的政府對全球貿易和資本體系的理解有多麼混亂，美國不可能既減少貿易逆差，又增加美元的全球主導地位，因為這兩者需要完全相反的條件。」

在第二任期即將開始之際，川普威脅對墨西哥和加拿大所有商品加徵 25% 關稅的舉動，震動全球市場。加拿大總理杜魯道上周五與川普會面，討論貿易和邊境問題，以緩解因關稅威脅導致的兩國關係緊張。