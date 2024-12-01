大成合資居酒屋鳥貴族進軍信義商圈 台灣第二家店今開幕

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-01 17:58

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大成 (1210-TW) 集團在餐飲事業的底氣足，簽約合資引進高人氣的日本連鎖燒鳥居酒屋 - 鳥貴族，繼全台首家門市於台北南西商圈開幕後，今 ( 1) 日，在台北信義商圈 ATT 4 FUN 三樓隆重開設第二家店。

鳥貴族社長大倉忠司表示，台灣市場對日式燒鳥的熱情反應，印證了品牌「為顧客帶來感動」的理念深受消費者喜愛。信義商圈作為台北市最具代表性的潮流與餐飲地標，吸引眾多年輕族群及家庭客群，無疑是鳥貴族拓展市場的重要據點。

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大成指出，第二家門市相較首家南西店，營業時間進一步延長，將從上午 11 點營業至午夜 24 點，提供更多彈性選擇，無論是午餐、晚餐或宵夜，消費者都能輕鬆享受鳥貴族的經典燒鳥美食與熱鬧氛圍。在座位數方面，也比第一家門市南西店多了 6 組座位數達到 36 桌，坪數達 67.2 坪，能同時容納 110 人進行用餐，進一步擴大空間，讓更多喜愛串燒的消費者能一起享用。