台灣周產期醫學會攜手媽咪學苑 推廣嬰兒提籃計畫守護新生兒安全

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-01 17:57

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台灣周產期醫學下今 (1) 日啟動「First Day Home」嬰兒提籃推廣計畫，宣導嬰兒提籃在新生兒行動安全的保護力及重要性。同時，嬰兒提籃推廣計畫也獲得一站式孕產育服務平台媽咪學苑支持，提供為期一年的免費提籃租借服務，加速計畫理念的推廣與落地。

台灣周產期醫學會理事長詹德富指出，周產期醫學會積極推廣母嬰健康，包產前、產中到產後。現行法規已規定孩童搭乘汽車需乘坐安全座椅，不過新生兒出院時要使用嬰兒提籃確保安全，是常被忽略的母嬰安全意識，因此希望從孕婦及新生兒緊密互動關係的婦產科醫生，加強推廣計畫理念。

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周產期醫學會藉由「First Day Home」嬰兒提籃推廣計畫，呼籲「從寶寶回家的第一天開始，嬰兒提籃就和爸媽一同守護寶寶的日常」。 另外，嬰兒提籃計畫獲得媽咪學苑院長徐乃麟響應，也擔任推廣大使投入宣導行列。

媽咪學苑針對「First Day Home」嬰兒提籃計畫提供為期一年的免費租賃新生兒提籃服務，適用對象為懷孕 12 周以上，並持有《孕婦衛教手冊》的準媽媽，並可在生產前備妥提籃，帶新生兒出院回家。

台大醫院婦產部主治醫師林芯伃表示，新生兒很脆弱，尤其頸椎和頭部都需要有固定的護具，因此使用符合安全標準的提籃來移動式很重要的。