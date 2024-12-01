醫療科技展本周登場 面板雙虎、佳世達聚焦AI智慧醫療

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-01 17:56

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2024 醫療科技展 (Healthcare Expo 2024) 將於 12 月 5 日至 8 日在台北南港展覽館登場，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，以及佳世達 (2352-TW) 都將參展，聚焦 AI 智慧醫療應用，展出相關布局成果。

群創今年以「Think Convenience Beyond Boundaries/ 智慧醫療 超越極限」為主題，首次展示一系列完整智慧藥局加值應用場域，涵蓋智慧藥局解決方案與智慧倉儲物流解決方案等兩大領域，打造一站式智能服務與提供多元化創新產品，透過跨域軟硬體系統整合，延伸至智慧醫療場域，攜手產官學研醫合作，推動次世代智慧醫療發展。

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友達則將以兩大核心「專業醫療顯示技術」、「高精度感測技術」為主軸，聯手多家合作夥伴展示智慧手術室、醫療資訊整合管理、牙科數位化、中醫數位化輔助檢測四大場域的智慧醫療解決方案，打造 3D 視界下的機器人手術革新、接軌 AI 應用未來手術室，以及如何運用專科感測技術，實現真實影像精準判讀的智慧醫療新世代。