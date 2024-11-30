川普高喊美國優先 動物本能重燃美股熱情 小型股、金融股亮眼

鉅亨網編譯許家華 2024-11-30 14:00

‌



在幾乎所有指標上，11 月美股創造了非凡成就。隨著共和黨在 11 月 5 日的選舉中獲得壓倒性勝利，市場對當選總統川普「美國優先」政策相當樂觀，促使主要指數如標普 500 指數以及比特幣等加密貨幣創下歷史新高。

目前，投資者似乎專注於川普的親商政策，包括企業減稅和放鬆管制的計畫。儘管華爾街警告，川普擬議的關稅恐帶來反彈，市場似乎僅將其貿易威脅視為談判的開場白。

‌



Piper Sandle 期權主管 Danny Kirsch 表示，川普本周一在自家社交媒體平台 Truth Social 上放話，稱將對中國、墨西哥和加拿大徵收進口關稅，導致墨西哥比索和加拿大元下跌，而這些國家的股票則受到影響，但美國股市大多不以為然。

Kirsch 指出：「這種放鬆管制的『美國優先』政策目前至少似乎引起了市場的共鳴，重新點燃了投資者的熱情。這像是動物本能。」(譯按：「動物本能」是由約翰 · 梅納德 · 凱恩斯在 1936 年發表的《就業、利息和貨幣通論》一書中提出的經濟學術語，這個術語用來指影響與引導人類經濟行為的本能、習慣與感情等非理性因素。)

在本月美股漲勢似乎逐漸減弱之際，川普提名 · 貝森特 (Scott Bessent) 擔任為財政部長，該決定又為市場注入了新的動力。根據國會預算辦公室的數據，貝森特主張將聯邦預算赤字從 2024 財年的 6.4% 削減至 3%。

小型股和中型股 11 月表現突出，地區銀行的股票尤其亮眼。小型股指數羅素 2000 的 11 月漲幅超過 10%，是自 2023 年 12 月以來的最佳表現，而標普中型股 400 指數上漲 8.7%，為 2023 年 6 月以來的最佳表現。這些漲幅縮小了與大型股之間的差距。

與「川普貿易」密切相關的幾個大型股板塊也表現出色。標普 500 指數中的消費品和金融股 11 月均實現兩位數的漲幅，而儘管原油價格下滑，能源股仍漲逾 6%。川普提名長期從事化石燃料產業的 Chris Wright 擔任能源部長。

11 月美股輸家名單

然而，市場中也不缺輸家。醫療保健股 11 月表現最差，因川普宣布提名 Robert F Kennedy Jr. 擔任衛生與公共服務部部長後，該板塊的股票下跌。到周五市場收盤時，該板塊的表現幾乎沒有正增長。

儘管如此，一些領域已顯示回升的跡象。Kirsch 指出，生技股經歷 11 月初的下跌後已基本回升，SPDR 生物科技 ETF (XBI-US) 在過去兩周內反彈。

清潔能源股也遭受重創，iShares 全球清潔能源 ETF(ICLN-US) 下跌超過 5%。

Kirsch 表示，儘管一些交易員似乎正在採取措施應對極端市場波動，但這可能是在市場強勁的一年後保持投資組合收益的預防措施。

然而，儘管美股飆升，歐洲和中國、墨西哥等新興市場的股票卻在川普選任後表現不佳。

儘管市場情緒高漲，但分析師擔心市場可能忽視了某些風險。例如，本周發布的 Fed 官方通膨指標，顯示通膨已穩定在高於 Fed 2% 目標的上方。根據本周發布的 PCE 物價指數，關鍵的核心通膨率自 6 月以來首次上升。