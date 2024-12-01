本週操盤筆記：全球PMI、美非農就業報告、歐洲GDP與工廠產出數據

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-01 21:50

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未來一周，全球各國 PMI 跟美國 11 月非農就業報告將是焦點所在，市場將藉此確認未來數月的利率走勢。目前，許多跡象顯示美國經濟表現良好且優於其他地區，這可能會削減美國降息機率，並推高美元和美債殖利率。在歐洲，近幾個月強勁成長的零售銷售數據則可能小幅回落，但需求表現及失業率有望維持穩定。

本週操盤筆記 (1202-1206)

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1. 全球 PMI

各國 PMI 週一 (2 日) 開始陸續公佈，世界各國生產商將應對不斷變化的商業環境，尤其是美國的關稅威脅。雖然該數據對當前產出與訂單表現好壞無法提供太多資訊，但對未來景氣前景的判斷仍是值得參考的數據。

在歐元區，週一的製造業 PMI 終值及週三 (4 日) 服務業 PMI 將受到市場關注，而在連兩季表現疲弱後，中國 11 月 PMI 有望如市場預期進一步改善，反映出中國從 9 月底開始從產業政策轉向需求管理，且出口有望受益於川普關稅上路前的提前拉貨效應。

2. 美非農就業數據

在週五 (6 日) 發布 11 月非農就業數據前，美國勞工統計局 (BLS) 週二 (3 日) 也將公佈職缺和勞動力流動調查 (JOLTS)，隔天還有「小非農」之稱的 11 月 ADP 就業報告出爐，週四(5 日) 還有每週初領失業救濟金人數公布。

德意志銀行分析師出具研究報告指出，週五的非農數據將是聯準會 (Fed)12 月 18 日做出最終利率決定前的關鍵數據。Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 說，《路透社》調查顯示 11 月非農就業人數將新增 18.3 萬人，表現優於預期的數據，恐動搖市場對 Fed 降息信心並重創股市。

不過，有分析人士警告，美國 11 月非農就業數據恐失真，因波音工人結束了罷工，加上人們在颶風過後重回工作岡位。

3. 歐元區成長數據

歐元區第三季 GDP 終值將於週五公佈，10 月生產者物價指數 (PPI) 則在週三 (4 日) 出爐。與此同時，德國也將發布 10 月工業生產和工廠訂單數據，法國則在週四發表 10 月工業生產數據。歐洲央行總裁拉加德週三也將出席經濟和貨幣事務委員會發表談話，有望在 12 月 12 日利率會議前向市場提供指引。