〈熱門股〉泰鼎 - KY進一步結盟韓廠獲投信連三日買超 周漲14.05%

以泰國爲主要生產基地的大型 PCB 廠泰鼎 - KY( 4927-TW ) 在結盟韓商的話題下，本周爆發大量上攻，股價收在 42.2 元，周漲 14.05%，並獲本土投信連三日買超達 3941 張。

泰鼎 - KY 的與韓國網通及伺服器 PCB 廠梨樹飛達（Isu Petasys）簽署合資公司協議，宣布共同成立合資子公司 ISU-APEX。雙方將透過共享業務資源、產能合作與技術互補，泰鼎 - KY 強調，此一雙方合資設立子公司的方案，將有利泰鼎跨入高層板印刷電路板市場，

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同時，泰鼎 – KY 與韓商的此一結盟合約，在美國總統當選人川普放話將對中、墨、加三國關稅所引發的風暴可能擴大之下，在也被視爲韓商在海外啟動的重要的避險動作。