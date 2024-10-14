泰鼎與韓梨樹飛達合資設子公司 共享產能及伺服器業務資源

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-14 16:22

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泰鼎 - KY(4927-TW) 今 (14) 日指出，泰鼎重要子公司 Apex Circuit(Thailand) Co., Ltd. 今日與韓國網通及伺服器 PCB 廠梨樹飛達（Isu Petasys）簽署合資公司協議，宣布共同成立合資子公司 ISU-APEX。雙方將透過共享業務資源、產能合作與技術互補，攜手創造更高的產業價值。

泰鼎 - KY 強調，此一雙方合資設立子公司的方案，將有利泰鼎跨入高層板印刷電路板市場，為客戶提供更多元的高階產能與服務。

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在此一雙方合資設立子公司的方案中，泰鼎將出資 1,530 萬泰銖，持有 ISU-APEX 的 15% 股權；梨樹飛達出資 8,670 萬泰銖，持有 ISU-APEX 的 85% 股權。目前泰鼎爲泰國最大的台灣印刷電路板供應商，泰鼎擁有約 100 萬平方公尺的最大月產能，深耕泰國超過 20 年的經營基礎，將為梨樹飛達的國際客戶提供穩定的東南亞產能支援。

梨樹飛達成立於 1972 年，工廠分布於韓國、中國及美國，迄今尚未在東南亞擁有生產基地。目前主力經營網通、伺服器相關產品，近年來也獲得多家國際客戶人工智慧業務訂單。因應供應鏈遷徙趨勢，梨樹飛達將透過此次合作提供泰鼎先進技術支援，並在伺服器領域深度合作，推動雙方業務的共同成長。泰鼎則將補上梨樹飛達在東南亞的產能缺口，未來也可提供泰鼎客戶更多元的高階產能支援。

泰鼎 - KY 指出，面對全球政經環境的快速變化，泰鼎和梨樹飛達的進一步合作將提升雙方在面對全球市場的競爭力，透過業務資源共享及產能和技術上的互補，提供全球市場對網通及伺服器產品日益增長的需求。