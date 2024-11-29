〈美股早盤〉晶片股反彈 主要指數上漲 美股今天提早收盤

鉅亨網新聞中心 2024-11-29 22:43

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據媒體引述知情人士透露，拜登政府正在權衡對向中國銷售半導體設備和人工智慧記憶體晶片的額外限制，但並不會採取先前考慮的一些更嚴格的措施。

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這些舉措出現之際，交易員們正期待著本月及本周結束收出好的成績，在川普當選美國總統之後，股市圍繞「川普交易」出現強彈。特別是道瓊指數，本周前半已上漲 1%，11 月以來漲幅超過 7%，這是自 2023 年 11 月以來表現最好的一個月。

由於投資者預計中小型股將受益於川普潛在的減稅政策，羅素 2000 在 11 月表現優於大盤，本月迄今已大漲約 10.5%。

此前，川普選擇的財政部長引發人們的樂觀情緒，提振了美國股市和債券，削弱了美元的強勢。

周五美股將提早於美東時間下午 1:00 收盤，預計交易較往日清淡。

截至台北時間周五 22 時許：

道瓊指數上漲 146.50 點或 0.33%，暫報 44868.56 點

那斯達克上漲 23.59 點或 0.12%，暫報 19084.06 點

標普 500 上漲 6.93 點或 0.12%，暫報 6005.67 點

費半上漲 45.68 點或 0.94%，暫報 4898.69 點

台積電 ADR 上漲 0.54% 至每股 182.16 美元

十年期美債殖利率下跌 5 個基點，至 4.21%

紐約輕原油上漲 0.79%，至每桶 69.26 美元

布蘭特原油下跌 0.07%，至每桶 73.23 美元

黃金上漲 0.86%，至每盎司 2660.19 美元

美元指數下跌 0.07%，至 106.06

焦點個股：

META (META-US) 上漲 0.16%，報 570.10 美元

馬德里一家法院周五表示，Facebook 母公司 Meta Platforms 將於 2025 年 10 月在西班牙面臨審判，該案涉及 80 多家媒體公司提出的價值 5.51 億歐元（5.82 億美元）的投訴，指控其在廣告方面存在不公平競爭。

馬德里第 15 商事法庭在聲明中表示，聽證會將於 10 月 1 日至 2 日舉行。

代表 87 家西班牙媒體公司的 AMI 媒體協會去年提起訴訟，指控 Meta 在 2018 年至 2023 年期間違反了歐盟資料保護規則。

通用汽車 (GM-US) 上漲 1.71%，報 56.44 美元

標普全球公司在周五的報告中表示，如果美國對歐洲、墨西哥和加拿大徵收進口關稅，歐洲和美國汽車製造商將損失高達 17% 的年度核心利潤，並警告可能出現信用評級下修。

輝達 (NVDA-US) 上漲 1.15%，報 136.90 美元

外媒報導，拜登政府預期對中國的出口管制可能沒有最初擔心的那麼嚴格，分析師認為，這有利於美國半導體股票。

據報導，新的限制預計將重點放在生產半導體製造設備的公司，而不是更廣泛的晶片製造業。這種更溫和的做法包括將更少的華為供應商添加到實體名單中，並將主要 DRAM 製造商長鑫儲存排除在直接制裁之外。