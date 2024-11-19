一銀攜「手遊」戲業！綁LINE送MyCard點數加現金300元闖關最高400元回饋

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-19 10:06

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第一銀行跨足遊戲生態系，攜手遊戲業者智冠科技旗下 MyCard 推出「iLEO 任務闖關」活動，綁 LINE 即送 300 元（會員 150 點及現金抵用 150 元)，完成任務即享最高價值 400 元的 MyCard 會員點數及抵用金，打造更豐富多元的遊戲娛樂場景生態圈。

本次活動享雙重好禮，包括首次申辦 iLEO 數位帳戶並完成綁定 LINE 官方帳號個人化等任務，即享「iLEO 新手 MyCard 超值禮」，MyCard 會員點數 150 點及現金抵用券 150 元，另外，遊戲玩家用第一銀行信用卡於 MyCard 儲值消費並完成指定任務，即可輕鬆獲得 MyCard 會員點數 100 點，合計最高回饋價值 400 元，名額皆限量。

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透過與 MyCard 的合作，將銀行數位服務進一步擴展至年輕族群，為熱愛遊戲的用戶提供更多專屬獎勵，讓金融服務更貼近生活，加強用戶與銀行之間的連結；此外，MyCard 會員點數還可靈活應用於遊戲、音樂及電子書等數位內容，為用戶的日常生活增添更多娛樂選擇。

第一銀行自推出 iLEO APP 以來，持續推動金融服務數位化，提供更創新易用的智慧金融體驗，便捷功能深受用戶喜愛，陸續推出金融界首創的「滑滑轉帳」、「第 e 好生活 - 租屋旅遊叫車」及主題對話式的「百元奇基」等創意功能，近期再推出資安進階防護功能「安全管家」，提供個人化預警訊息，保護客戶帳戶安全；截至今年第三季 iLEO 數位帳戶數累積近 185 萬戶，持續保持金融業界第四名、公股銀行第一名的數位金融領先地位。第一銀行的 LINE 官方帳號，除了可以提供用戶個人化帳務及提醒通知服務，讓客戶能即時接收台幣入扣帳、信用卡刷卡等通知外，還可以一鍵使用分行取號、智能客服及雲端發票兌獎等功能，充分展現數位普惠金融的便利性。