ESG抗川震！9月全球ESG基金規模已達3.3兆美元 2025年綠色債發行更帶勁

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-30 11:00

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美國聯準會 (Fed) 於 9 月正式啟動降息周期，11 月再度降息 1 碼。由於當前美國經濟保持韌性，市場預期川普上台後將採取較激進的政策而再推升通膨數據，使得美國 10 年期公債殖利率回升至 4.3% 區間。近三個月的 ESG 投資級債指數上漲 1.1%、ESG 非投資級債指數上漲 3.6%，整體表現貼近於非 ESG 債券指數。截至今年 9 月全球 ESG 基金資產總規模已達 3.3 兆美元，預期 ESG 債券的發行需求大幅上升。

另方面，雖然受到川普主張終止現有綠色環境政策波及，以致於 ESG 股票指數近 3 個月截至今年 10 月底的表現小幅落後 MSCI 世界指數，漲幅分別為 2.2% 跟 2.6%。不過，根據 Bloomberg 統計，全球 ESG 股票指數今年全年的 EPS 成長率預估為 8.0%，仍高於世界股票指數的 6.9%，顯示 ESG 企業今年的獲利能力仍優於一般企業。

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柏瑞投信 2024 年「洞悉 ESG」秋季號報告指出，隨著全球對於企業 ESG 重視的程度提升，符合 ESG 標準的企業更有機會進入產業供應鏈，也更有利於未來的獲利表現。此外，美國近兩年來雖然反對 ESG 的聲浪逐漸增強，但 ESG 作為一種理念，已深深嵌入全球企業文化。根據 Morningstar (晨星) 統計，截至今年 9 月底，全球 ESG 基金資產總規模已達 3.3 兆美元，仍遠遠超過反 ESG 產品約 30 億美元的規模。

柏瑞 ESG 量化全球股票收益基金經理人方定宇表示， 儘管川普政策的不確定性仍將引發短期市場波動，但驅動綠色資本支出的結構性因素例如政策、技術創新、消費者需求等都已根深蒂固，並在全球範圍內達成共識，因此無論政治氣候如何變化，ESG 和綠色投資都將成為市場的主流方向，尤其是在能源轉型相關領域包括太陽能、碳捕捉技術以及能源基礎等相關產業都將受惠。

在債市方面，根據 Bloomberg 統計，10 月 ESG 債券指數成分發行企業中，信評被調升家數高於被降評家數，顯示企業基本面依然相對穩健。此外，全球 ESG 投資級與 ESG 非投資級企業債指數的殖利率仍位於近年高檔，在 10 月底分別為 4.64% 和 7.61%，皆為相對於全球公債具有投資吸引力的資產配置標的。

柏瑞 ESG 量化債券基金經理人施宜君表示，隨著美國大選結果出爐，企業融資壓力隨全球央行降息而逐步走低，目前全球 ESG 投資等級債指數的利差穩定維持在 5 年均值以下，非投資等級債指數利差亦逐漸下滑，反應市場對經濟前景的疑慮逐漸緩解。在企業獲利穩定增長的支撐下，市場對於企業信用債的信心也可望進一步上升。