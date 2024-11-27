彰銀「碳5C」行動受肯定 公股銀惟一獲選「碳競爭力100強」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-27 17:21

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彰化銀行 (2801-TW) 因應全球氣候變遷事件，將碳管理納為首要永續發展工作計畫之一，透過擬定並執行碳盤查、碳減量、碳足跡、碳中和及碳額度 (或稱碳權) 等「碳 5C」行動，達成 2030 年減碳目標承諾。彰銀碳管理成果更於今 (27) 日首次登上商周「碳競爭力 100 強」企業，且是 2024 年度唯一入選之公股銀行，由董事長胡光華代表領獎。

商周每年以「碳排減少率」、「碳生產力」、「減碳承諾度」、「減碳與管理層績效關聯強弱」及「揭露範圍完整度」等作為碳調查項目，並透過企業線上填答問卷成果，綜合評分，從近 1,000 家上市企業中，選出 TOP 100 強，藉此促進企業能從上而下落實氣候治理，重視碳排放議題。

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彰銀表示，全球極端氣候與環境衝擊，顯示氣候行動已刻不容緩。彰銀積極擘劃自身減量路徑，全力推展「碳 5C」行動，今年度各項執行成果豐碩，包含減碳目標經科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 審核通過、海內外及子公司全數營運據點通過 ISO 14064-1 查證、導入 PCAF 方法學完成投融資業務碳排放量計算，最新盤查年度範疇一、二碳排較 2020 年減少 16.97%，符合年平均減碳 4.2% 路徑。

此外，彰銀信用卡產品取得 ISO 14067 碳足跡、ISO 14046 水足跡及 PAS 2060 碳中和查證聲明書，並通過環境部審查取得產品碳足跡標籤，且為配合國家碳定價政策，積極向環境部申請溫室氣體自願減量專案，成功以西松分行通過註冊審查，未來完成監測工作後，即可向環境部申請減量額度。

彰銀將環境永續結合業務發展，執行績效屢獲外界肯定，今年度除了獲得環境部國家企業環保獎銀級、政治大學「TCFD 報告書評鑑－績優銀行」及 TSAA 台灣永續行動獎氣候行動 (SDG 13) 面向金級等肯定外，首次參加由 ESGBusiness 雜誌舉辦之「ESG Business Awards 2024」(2024 年 ESG 商業獎)，勇奪「Carbon Disclosure Award」(碳揭露獎) 佳績。