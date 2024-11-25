〈彰銀法說〉台灣經濟明年「先蹲後跳」 估房市量縮但不致大幅跌價

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 19:30

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彰化銀行（2801-TW）於今 (25) 日召開 2024 年第 3 季線上法人說明會，由發言人副總經理吳慧貞主持。會中表示，彰銀海外布局將以新東向及新南向為拓展主軸，國內經濟由於人工智慧及服務業的成長基期較高，未來的增長幅度可能會趨於平緩，呈現「先蹲後跳」的發展格局。對於房市，彰銀預期 Q4 及明年的房市將趨保守，儘管交易量可能下滑，房價因建材成本及通膨壓力，預期大幅修正的可能性不高。

在海外布局方面，彰銀持續增加服務據點。除了已獲金管會核准的澳洲雪梨及加拿大多倫多外，目前也已向金管會申請設立馬來西亞納閩分行，未來以新東向及新南向為拓展主軸，持續致力於服務台灣企業在海外的發展需求，並提升彰銀在國際市場競爭力。

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彰銀指出，儘管預期明年全球經濟將有回暖的跡象，但仍需注意多項不確定性因素，包括貨幣政策的滯後效應、持續的地緣政治衝突、中國經濟政策的影響、川普政府執政後政見的落實程度，以及氣候變遷所帶來的潛在風險。

國內經濟則可望受惠於人工智慧的商機及降息的利多刺激，有助於穩固明年的出口與投資動能，同時推動民間消費。綜合來看，台灣經濟表現有望保持溫和增長，但由於人工智慧及服務業的成長基期較高，未來的增長幅度可能會趨於平緩，呈現「先蹲後跳」的發展格局。

放款方面，彰銀統計截至第三季房貸餘額較去年底成長 22%，佔個人金融整體放款比重達 65%。然而，受央行第七波信用管制政策影響，土建融市場需求明顯降溫。展望未來，該行將以支持自住需求為核心，優先承作優質擔保案件，並滾動調整放款結構。

對於房市，彰銀預期第四季及明年的房市表現將較為保守。儘管交易量可能下滑，房價因建材成本及通膨壓力，預期大幅修正的可能性不高。