〈彰銀法說〉估今年獲利創新高優預期 明年股利發放可望比今年好

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-25 19:19

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彰化銀行 (2801-TW) 今（25）日舉辦 2024 年第三季法說會，由副總經理暨發言人吳慧貞主持，公布第 3 季營運績效、明年營運展望及策略目標。彰銀公布累計前 10 月稅後盈餘 124.55 億元，累計 EPS 達 1.11 元創下歷年同期新高，預估 Q4 展望樂觀，今年的營運成果應該會優於預期，在獲利穩健成長基礎上，明年股利發放也可望今年好。

根據會中報告，彰銀前三季整體獲利表現及業務動能持續穩健成長，資產規模與淨值雙雙再創新高，累計合併稅後盈餘達新台幣 112.49 億元，較去年同期成長 9.89%。每股稅後盈餘 (EPS)1.00 元，資產報酬率 (ROA) 為 0.37%、股東權益報酬率 (ROE) 為 5.80%。

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在風險管理方面，彰銀資產品質良好，逾期放款比率 (NPL) 持續維持在 0.16% 的低位，備抵呆帳覆蓋率提升至 796.59%，展現該行在風險管理及資產質量維護上的努力與成效。

對於股利政策，彰銀表示，股利政策一向是以未來營運發展及獲利穩健成長為依據，會考慮未來的資本規劃以及股東的權益，確保股利發放能夠穩定成長。

吳慧貞在會中強調，彰銀前三季受惠於新興科技商機強勁，以及出口動能持續回升，國內外高科技大廠接連擴充資本支出下，促使存款和放款業務穩健發展，分別較去年同期成長 10.13% 及 10.17%。

放款方面，主要來自中小企業放款及個人房貸業務，增幅分別為 12.53% 及 11.56%。

在財富管理業務方面，隨著國內就業市場穩定及股市活躍，業務銷售動能持續強勁，前三季財富管理手續費淨收益較去年同期成長 41.92%。