〈陸股盤後〉中央經濟工作會議召開在即 滬指重返三千三 創業板指飆2.5%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-11-29 16:00

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中國 A 股三大指數周五 (29 日) 開高走高，創業板指領漲，滬指重返 3300 點，逾 4200 檔個股上漲，分析人士認為，A 股反攻跟下月即將召開的重要經濟會議有一定關係。

上證指數周五收盤報 3326.46 點，漲 0.93%，深證成指報 10611.72 點，漲 1.72%，創業板指報 2224 點，漲 2.5%。滬深兩市成交額合計人民幣 1.71 兆元，較前一交易日增加 2179 億元。

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大盤方面，大金融股集體走強帶動指數拉升，錦龍股份、國盛金控、匯金科技、大智慧等漲停，機器人概念股再度爆發，拓斯達、三豐智能、巨輪智能、愛仕達、綠的諧波跟江蘇北人等 30 餘股漲停。消費族群也表現活躍，電商、食品股領漲，若羽臣、跨境通、黑芝麻、桂發祥、永輝超市、中央商場等漲停。

此外，軟體開發、汽車零件、證券、多元金融、小型金屬、減速器概念等類股漲幅居前，而燃氣、石油、航空機場、IP 經濟概念等族群則逆勢下跌，東方環宇、新築股份、首華瓦斯、長春燃氣等跌超 3%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4287 檔股票上漲，928 檔下跌，平盤有 151 檔股票。另據大智慧 VIP，滬深北三市共 180 檔個股漲幅在 9% 以上，12 檔股票跌幅在 9% 以上。

渤海證券研發認為，市場短期仍處於業績真空期，主題性機會仍將主導。考慮到中央經濟工作會議時點的臨近，市場對增量政策的關注度將上升，對政策的博弈將影響行情發展的節奏。若未來兩周增量政策能超越市場預期，行情有望在預期推動下，進一步上漲，但若不足以引發投資人情緒上的變化，行情將在震盪中等待新催化劑到來。

光大證券指出，目前市場並不悲觀，題材炒作的人氣仍延續。展望後市，市場在等待新一輪的政策發力，在此之前，市場有望延續指數震盪、主題熱點炒作為主的風格。

華泰證券則說，即將進入 12 月份，每年底召開的中央經濟工作會議無疑是市場關注的重心之一，會議對明年經濟工作和政策方向的指引則是市場聚焦的主要內容。隨著重要會議日益臨近，市場情緒整體預期處於觀望等待態勢，市場資金暫時較難有明確方向。區間震盪料將是近期市場行情的主要特徵。