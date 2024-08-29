新戰場！傳音、華為爭相推出三摺疊手機 華為9月率先亮相

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-08-29 11:17

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華為常務董事、終端 BG 董事長、智慧汽車解決方案 BU 董事長余承東近期多次親自曝光華為三摺疊手機確定下月正式亮相，而非洲之王傳音也搶在華為之前對外展示一款三摺疊概念機 Tecno Phantom Ultimate 2，而必須注意的是，Tecno Phantom Ultimate 2 是一款概念設備，9 月亮相的華為三摺疊手機則是一款量產機。

根據傳音介紹，Tecno Phantom Ultimate 2 採用最新的 TDDI 技術，即觸控與顯示驅動器集成方案，Tecno Phantom Ultimate 2 採用雙鉸鏈設計，摺疊狀態下的尺寸是 6.48 英寸，與傳統手機尺寸相當，展開後的螢幕尺寸是 10 寸，媲美平板電腦。它把觸控晶片與顯示晶片整合進單一晶片中，讓設備更加輕薄，在摺疊狀態下，Tecno Phantom Ultimate 2 的厚度只有 11mm。

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另外，Tecno Phantom Ultimate 2 支援鉸鏈懸停，傳音還單獨開發了帳篷模式，在該模式下，使用者面對面對話時，兩塊螢幕可即時翻譯，方便溝通交流。在多任務處理上，Tecno Phantom Ultimate 2 支援 3 個應用程式同時運行，提升效率。

而作為華為首款三摺疊手機，新機發佈後將擁有極高的市場溢價能力，可能會再現 Mate 60 系列供不應求的場面，成為新一代「電子茅台」，價格可能會突破人民幣 2 萬元。

在鴻蒙系統的加持下，手機應該會支援三個螢幕，配合觸控筆的使用能獲得類似平板的體驗，大幅提升辦公效率。

中國部落客廠長是關同學暗示，不只是華為，榮耀也在佈局三摺疊手機，這意味著將不會是一家獨大的局面，三星、榮耀等品牌都會跟進。

榮耀執行長趙明此前表示，榮耀在三摺疊手機的技術層面已經完成，後續要根據消費者需求來確定商業化的時間節點，對榮耀來說，三摺疊手機只是商業選擇的問題。他還透露榮耀在三摺疊、捲軸等 N 多的技術上都有佈局，但還沒到公佈的時候。

另一部落客智慧皮卡丘則爆料小米三摺疊展開測試，結合此前曝光的消息來看，三摺疊時代很快就會到來。

相比傳統的雙摺疊螢幕，三摺疊同時結合了外折和內折技術，整體結構更為緊湊，這將是未來主流的三摺疊方案。

不過，相較於現有的大摺疊跟小摺疊，最新的三摺疊螢幕技術難度更大。分析師指出，三摺疊需要更大面積的軟式螢幕，以及在多個折痕處保持一致的顯示效果和耐用性，在螢幕、鉸鏈等較高難度零部件環節的技術面臨著不少挑戰，但隨著材料科學、工程技術和生產工藝的不斷進步，這些挑戰也會逐步被克服。