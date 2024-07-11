Galaxy AI大升級 三星發表全新Galaxy Z系列摺疊手機

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-11 12:18

三星電子 (005930-KR) 昨 (10) 日在巴黎舉行 Galaxy Unpacked，發表全新 Galaxy Z 系列摺疊手機，包含 Galaxy Z Fold6 以及 Galaxy Z Flip6，並透過 Galaxy 生態圈助攻新版的 Galaxy AI 升級。

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Fold6。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

Galaxy Z Fold6 優化 AI 體驗，提供有 AI 的的筆記助理與 S Pen，擁有筆記智慧助理功能，以 AI 自動排版使用者的筆記內容、生成摘要。同時升級語音同步筆記功能，能將錄音內容轉錄為文字，也能智慧翻譯 PDF 內容。另外，還有全新的繪圖助理，可以透過 Notes 筆記生成式繪圖功能，或是在相片編輯中隨筆塗鴉生成圖像。

Galaxy Z Fold6 後置鏡頭有 3 個主鏡頭，配置包含 5000 萬畫素廣角鏡頭、1200 萬畫素超廣角鏡頭，以及 1000 萬畫素遠距鏡頭，並支援 3 倍光學變焦、最高 30 倍超高倍變焦。風面螢幕鏡頭則為 1000 萬畫素。

Galaxy Z Fold6 搭載高通 Snapdragon 8 Gen3 處理器，CPU 效能較前一代提升 18%，GPU 較前一代提升 19%，NPU 則較前一代提升 42%，助力 AI 高效表現。

Galaxy Z Fold6 內建的 Vapor Chamber 面積為前代的 1.6 倍，提升散熱效果。螢幕尺寸再放大，封面螢幕搭載 6.3 吋、內頁螢幕則為 7.6 吋的 Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕。Galaxy Z Fold6 推出曜星銀、鹽湖粉及海谷藍 3 種顏色，預計本月 24 日在特定市場上市。

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Flip6。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

Galaxy Z Flip6 同樣升級 AI 效能，封面螢幕結合 AI 技術，透過原況效果相片、生成式個人桌布、3D 互動桌布。此外，還有對話模式的雙面翻譯窗可在內頁與封面顯示雙方語言，聆聽模式則有一聽即翻功能，可不間斷地同步翻譯。與 Galaxy Z Fold6 相同，Galaxy Z Flip6 也有全新的繪圖助理。

Galaxy Z Flip6 後置鏡頭搭載 5000 萬畫素廣角主鏡頭，並搭載 1200 萬畫素的超廣角鏡頭，內螢幕則搭載 1000 萬畫素鏡頭。Galaxy Z Flip6 以摺疊型態運用風面螢幕拍照時，透過全新 FlexCam，AI 智慧變焦功能可辨識人物與背景，並在 0.6 至 3 倍焦段自動調整構圖。此外，Galaxy Z Flip6 也為社群玩家打造 Galaxy 專屬的 Instagram 相機。

Galaxy Z Flip6 搭載高通 Snapdragon 8 Gen3 處理器，並首度內建 Vapor Chamber，使散熱效果更佳。