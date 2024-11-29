16歲以下人群禁用！澳洲通過全球最嚴社交平台禁令

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-29 09:50

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澳洲聯邦參議院投票周四（28 日）通過了 16 歲以下人群實施社交媒體禁令的法案，接下來，科技公司必須必須採取「合理措施」，防止未成年用戶訪問社交媒體服務，否則可能面臨近 5,000 萬澳元（3,200 萬美元）巨額罰款。

澳洲參議院趕在會期最後一天以 34 票贊成、19 票反對的票數，通過這項法案，朝野主要政黨都支持此案。前一天眾議院以 102 票贊成、13 票反對的票數通過。

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該法律將於明年 1 月開始試行，一年後（2025 年 11 月起）生效，旨在給有關社交媒體公司找到實施禁令的具體辦法。澳洲政府認為，此舉有助於保護目標人群的心理健康。

這是世界上迄今為止對青少年使用社交媒體這一問題最嚴厲的回應，這項禁令預計適用於 Snapchat、TikTok、臉書、Instagram、Reddit 和 X，名單可能會擴大。

根據這一法案，16 歲以下未成年人即使獲家長同意，也不能使用社交平台，對存在系統性違規的社交平台，最高可處以 4,950 萬澳元罰款。

此外，父母和孩子不會因為藐視禁令而受到懲罰，但科技公司需要證明他們已經採取了合理措施，阻止未成年用戶。

澳洲總理艾班尼斯向議員表示，「每一個嚴肅的政府」都在努力解決社交媒體對年輕人的影響。

「我們知道，社交媒體可以成為欺凌者的工具、同齡人壓力的平台、焦慮的推手、詐騙者的工具。最糟糕的是，它還可以成為網路捕食者的工具。」網路捕食者指的是那些利用網路誘騙、操縱或傷害他人的犯罪分子。

即使是澳洲反對黨自由黨也支持該法案，自由黨參議員 Maria Kovacic 稱，這是澳洲的關鍵時刻。「我們已經劃清了界限。大型科技公司的巨大力量在澳洲不能再不受制約了。」

億萬富翁馬斯克旗下的 X 表示，該平台「沒有被未成年人廣泛使用」，但 X 擔憂該法律對言論自由的影響。

Facebook 和 Instagram 母公司 Meta 回應稱，他們一直在持續投資開發工具，以增強平台的安全性，他們強烈建議政府等待年齡驗證試驗的結果，預計將在明年公布。

Meta 發言人表示，尊重澳洲法律，但它對這一過程感到擔憂，澳洲匆忙通過了法案，沒有適當考慮證據，沒有考慮行業已經採取的措施，也沒有考慮年輕人的聲音。