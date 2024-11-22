俄羅斯發射洲際彈道飛彈 烏克蘭戰爭爆發以來首次

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-11-22 07:25

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據《彭博》報導，烏克蘭空軍周四（21 日）發布通報，稱當天上午俄羅斯軍隊使用各種類型的飛彈，襲擊烏克蘭聶伯城（Dnipro），其中一枚是洲際彈道飛彈（ICBM）。

烏軍表示，俄軍從裏海附近的阿斯特拉罕地區（Astrakhan）發射一枚洲際彈道飛彈，距離約 1,000 公里。俄軍另從一架米格 - 31K 戰機上發射一枚 Kh-47M2「匕首」飛彈，從圖 - 95MS 戰略轟炸機上發射 7 枚 Kh-101 巡弋飛彈。

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烏克蘭防空部隊擊落了 6 枚 Kh-101 飛彈。烏軍的聲明沒有釋出更多細節，只提到這些飛彈沒有造成重大後果。

烏克蘭總統澤倫斯基則表示，從速度、飛行高度等指標來看，俄羅斯發射的飛彈符合洲際彈道飛彈的參數。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在回答記者俄羅斯是否發射了洲際彈道飛彈的問題時，建議記者向俄羅斯國防部了解。

這是俄烏開戰以來俄軍首次動用洲際彈道飛彈。洲際彈道飛彈設計的目的，是打擊數千公里外的目標，根據美蘇簽署的《中程飛彈條約》，洲際彈道飛彈的射程在 5,500 公里以上。

洲際彈道飛彈具有比中程彈道飛彈、短程彈道飛彈等更長的射程和更快的速度，並且這種飛彈設計用途為投射一枚或多枚核彈頭，威力極大。

專家認為，俄軍發射洲際彈道飛彈，意在向烏克蘭的盟友發出信號。

據《彭博》周三報導，一名匿名西方國家官員透露，烏克蘭軍隊首度發射英國「暴風影」長程飛彈，攻擊俄羅斯境內軍事目標。

一名匿名西方國家官員表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中部署北韓部隊，英國政府認為此舉是態勢升級，因此批准烏軍動用「暴風影」巡弋飛彈。

值得注意的是，烏軍周二首次使用美製長程飛彈陸軍戰術導彈系統（ATACMS），襲擊俄羅斯布良斯克州（Bryansk）一處軍事設施，凸顯烏克蘭戰爭進一步升級。

據《彭博》周二報導，根據烏克蘭媒體《RBC Ukraine》的說法，一名烏克蘭軍方人士透露，烏軍發射 ATACMS 飛彈， 攻擊布良斯克州一處軍事設施。