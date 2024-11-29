俄羅斯發動聯合攻擊 發射100架攻擊無人機 90多枚飛彈

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-11-29 08:10

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烏克蘭空軍周四（28 日）表示，從當天凌晨開始，俄羅斯使用飛彈和無人機，對烏克蘭發動聯合襲擊。烏克蘭西部大部分地區都受到攻擊，特別是捷爾諾波爾、利沃夫、盧茨克、文尼察、赫梅利尼茨基等地。

烏克蘭總統澤倫斯基周四在社交平台上表示，當天與空軍司令、內務部長和能源部長就俄羅斯襲擊的進行了交談。澤倫斯基說，此次俄羅斯的襲擊目標，是烏克蘭的能源基礎設施，俄方發射約 100 架攻擊無人機，90 多枚各類飛彈。

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他指出，一些地區還記錄到俄軍使用了集束彈藥打擊民用基礎設施，集束彈藥導致救援和維修人員無法在第一時間消除襲擊造成的後果。

澤倫斯基再次呼籲合作夥伴及時、全面地執行對烏援助協議，特別是防空系統。

烏克蘭能源部通報稱，俄羅斯武裝力量針對民用能源基礎設施發動了今年以來第 11 次密集型攻擊。目前正視情況在遭襲擊地區啟動備用能源系統。在安全狀況許可的地區，維修工作已展開。

烏克蘭國家電力公司當天表示，由於俄羅斯襲擊烏克蘭能源設施，目前對發布襲擊預警的地區採取緊急斷電措施。根據電力公司預測，由於電力系統形勢複雜，停電將持續到當晚 8 時。

烏克蘭利沃夫州州長在社交平台 Telegram 上通報，俄軍襲擊導致烏西三個地區至少 100 萬用戶斷電，分別是利沃夫州 52 萬 3,000 戶，沃倫州 21 萬 5,000 戶，羅夫諾州超過 28 萬戶斷電。