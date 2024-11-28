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鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.35元，預估目標價為5.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.34元下修至-0.35元，其中最高估值-0.23元，最低估值-0.38元，預估目標價為5.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.23(-0.23)-0.23-0.15-0.15
最低值-0.38(-0.38)-1.23-0.63-0.47
平均值-0.34(-0.33)-0.69-0.39-0.31
中位數-0.35(-0.34)-0.69-0.39-0.31

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值130.30億125.28億122.13億122.46億
最低值128.59億118.29億117.38億121.20億
平均值129.66億123.03億120.30億121.83億
中位數129.67億123.43億121.05億121.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.92-1.141.91-1.54-10.48
營業收入224.01億207.12億196.87億174.78億145.57億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLUMN

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