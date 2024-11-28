鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.35元，預估目標價為5.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-28 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.34元下修至-0.35元，其中最高估值-0.23元，最低估值-0.38元，預估目標價為5.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.23(-0.23)
|-0.23
|-0.15
|-0.15
|最低值
|-0.38(-0.38)
|-1.23
|-0.63
|-0.47
|平均值
|-0.34(-0.33)
|-0.69
|-0.39
|-0.31
|中位數
|-0.35(-0.34)
|-0.69
|-0.39
|-0.31
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|130.30億
|125.28億
|122.13億
|122.46億
|最低值
|128.59億
|118.29億
|117.38億
|121.20億
|平均值
|129.66億
|123.03億
|120.30億
|121.83億
|中位數
|129.67億
|123.43億
|121.05億
|121.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.92
|-1.14
|1.91
|-1.54
|-10.48
|營業收入
|224.01億
|207.12億
|196.87億
|174.78億
|145.57億
詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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