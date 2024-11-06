鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至5元，幅度約11.11%
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對流明科技(LUMN-US)提出目標價估值：中位數由4.5元上修至5元，調升幅度11.11%。其中最高估值6.5元，最低估值2元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予流明科技評價：積極樂觀1位、保持中立10位、保守悲觀4位。
流明科技今(6日)收盤價為7.61元。近5日股價上漲11.11%，標普指數下跌0.86%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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