鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估下修至1.83元，預估目標價為49.23元
鉅亨網新聞中心 2024-11-28 04:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.83元，其中最高估值2.02元，最低估值1.69元，預估目標價為49.23元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|2.02(2.02)
|2.47
|2.82
|最低值
|1.69(1.69)
|1.83
|1.98
|平均值
|1.83(1.84)
|2.13
|2.41
|中位數
|1.83(1.87)
|2.11
|2.33
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|36.12億
|39.26億
|43.75億
|最低值
|34.68億
|36.00億
|38.07億
|平均值
|35.21億
|37.73億
|40.77億
|中位數
|35.16億
|37.98億
|41.17億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.90
|-1.09
|-0.23
|-0.88
|1.76
|營業收入
|16.23億
|14.77億
|19.82億
|20.59億
|30.88億
詳細資訊請看美股內頁：
華住酒店集團ADR(HTHT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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