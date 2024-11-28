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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華住酒店集團ADR(HTHT-US)EPS預估下修至1.83元，預估目標價為49.23元

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 04:15


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對華住酒店集團ADR(HTHT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.87元下修至1.83元，其中最高估值2.02元，最低估值1.69元，預估目標價為49.23元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.02(2.02)2.472.82
最低值1.69(1.69)1.831.98
平均值1.83(1.84)2.132.41
中位數1.83(1.87)2.112.33

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值36.12億39.26億43.75億
最低值34.68億36.00億38.07億
平均值35.21億37.73億40.77億
中位數35.16億37.98億41.17億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.90-1.09-0.23-0.881.76
營業收入16.23億14.77億19.82億20.59億30.88億

詳細資訊請看美股內頁：
華住酒店集團ADR(HTHT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHTHT

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