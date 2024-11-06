鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.31元，預估目標價為5.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.3元下修至-0.31元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.59元，預估目標價為5.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.17(-0.17)
|-0.15
|0.15
|0.39
|最低值
|-0.59(-0.59)
|-0.72
|-0.44
|0
|平均值
|-0.32(-0.32)
|-0.49
|-0.22
|0.2
|中位數
|-0.31(-0.3)
|-0.53
|-0.26
|0.2
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|130.48億
|127.22億
|125.74億
|126.46億
|最低值
|128.47億
|118.29億
|119.27億
|124.50億
|平均值
|129.57億
|123.59億
|121.32億
|125.52億
|中位數
|129.63億
|123.58億
|121.05億
|125.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.92
|-1.14
|1.91
|-1.54
|-10.48
|營業收入
|224.01億
|207.12億
|196.87億
|174.78億
|145.57億
詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技LUMN-US的目標價調升至3元，幅度約76.47%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.18元，預估目標價為3.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.21元，預估目標價為3.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：路易斯安那太平洋(LPX-US)EPS預估上修至5.2元，預估目標價為115.00元
上一篇
下一篇