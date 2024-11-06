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鉅亨速報 - Factset 最新調查：流明科技(LUMN-US)EPS預估下修至-0.31元，預估目標價為5.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對流明科技(LUMN-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.3元下修至-0.31元，其中最高估值-0.17元，最低估值-0.59元，預估目標價為5.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值-0.17(-0.17)-0.150.150.39
最低值-0.59(-0.59)-0.72-0.440
平均值-0.32(-0.32)-0.49-0.220.2
中位數-0.31(-0.3)-0.53-0.260.2

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值130.48億127.22億125.74億126.46億
最低值128.47億118.29億119.27億124.50億
平均值129.57億123.59億121.32億125.52億
中位數129.63億123.58億121.05億125.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-4.92-1.141.91-1.54-10.48
營業收入224.01億207.12億196.87億174.78億145.57億

詳細資訊請看美股內頁：
流明科技(LUMN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLUMN

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