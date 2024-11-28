川震阻斷多頭路？施羅德：台股4大利多護體 向上格局不變

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-28 19:28

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川普對墨加稅說讓台股加權指數大幅震盪，今 (28) 日盤中台積電 (2330-TW) 一度失守千元大關，收盤雖守住千元，但大盤仍未能收復季線、半年線。展望台股，因美國出口金額近來屢創歷年同月新高，加上 Blackwell 晶片預計 12 月起開始出貨，法人看好台股多頭暫緩，但向上格局不變，加上 4 個利多，內資買超金額未減弱，台股體質堅實，投資人無須過於擔憂。

台灣 10 月出口金額由 405.7 億美元升至 413.0 億美元，創歷年同月新高，並連續 3 個月站上 400 億美元大關，年增率由 4.5% 升至 8.4%。其中，AI 伺服器和雲端運算商機持續熱絡，帶動顯示卡、伺服器等資通產品出口強勁；而占比第二大的資通信產品，出口金額由 103.1 億美元升至 115.3 億美元，仍維持在 100 億美元以上強勁拉貨動能，由於去年下半年資通訊進入高速成長，在基期逐漸墊高下，年增率相較上半年有所放緩，從 24.8% 升至 28.0%。

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對美國出口金額由 87.8 億美元降至 86.5 億美元，仍創歷年同月新高，年增長率從 27.3% 降至 20.5%，主要反映 AI、HPC 等高階電子產品需求。

施羅德台灣樂活中小基金核心經理人葉獻文指出，台股除了電子業出口暢旺，各家企業公布第三季財報後，獲利持續上修，以第三季財報公告中，台股獲利已持續上修至超越 30%，符合預期，但 2025 年尚未有顯著變化，連續兩年成長的產業有生技醫療、建材營建、半導體、光電及零組件等。

Blackwell 晶片需求強勁且按計劃生產中，預計 12 月起開始出貨，葉獻文表示「全世界的 AI 動態看 NVIDIA」，隨著輝達（NVIDIA）Blackwell 新平台預計於 2024 年第 4 季出貨，將助益液冷散熱方案的滲透率明顯成長，從 2024 年的 10% 左右至 2025 年將突破 20%。由於全球 ESG 意識提升，加上 CSP 業者加速布建 AI 伺服器。

施羅德投信台股投資團隊表示，2024 年美國 CSP 業者資本支出成長率由第二季的 39% 大幅提升至 50%，顯示 AI 投資持續加溫中，目前 2025 年市場預期成長 20%，但調高至 40% 的呼聲頗高。

以農曆年或川普就任前為分界來觀察台股走勢，葉獻文總結，雖然多頭暫緩，但向上格局不變，主要憑藉四個利多：內資買超金額未減弱、台灣透過 NVIDIA AI 供應鏈邁向全世界、中美貿易戰獨厚台灣供應、鏈 2025 年 Edge AI 加速換機需求。