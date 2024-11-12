〈稅收統計〉證交稅連18紅！財部估今年總稅收可望超徵逾4000億創新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-12 17:59

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財政部今 (12) 日公布 10 月全國稅收實徵淨額 3498 億元，較上年同月增加 1180 億，年增 50.9%，累計 1 至 10 月實徵淨額已達 3 兆 2951 億元，較上年同期增加 2728 億，年增 9.0%，前 10 月稅收已提前達成年度目標，超出 615 億元，估今年全年稅收可超徵 4000 多億。其中證交稅更寫連 18 紅，單月實徵 213 億元，年成長 40.6%。

財政部統計處指出，受惠 AI 熱潮，台股交易熱絡帶動證交稅續創新高、上市櫃公司上半年獲利增加 3 成，有助營所稅暫繳，央行升息提高利息扣繳等因素，預估全國稅收今年全年超徵可望達 4 千億元。稅收自 2021 年起每年超徵逾千億元，去年超徵金額約 3600 億元，今年超徵數可望再超過去年。

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10 月與去年同月相較，以營利事業所得稅增加 1020 億元、綜合所得稅增加 64 億元、證券交易稅增加 62 億元較多。累計 1 至 10 月稅收與去年同期比較，以證券交易稅增加 822 億、綜合所得稅增加 637 億元、營業稅增加 448 億元、營利事業所得稅增加 428 億元較多。

統計處表示，10 月雖有輝達晶片瑕疵、美國大選等不確定因素，投資人對股市觀望，不過中國財政刺激發酵，台積電法說釋出大利多，10 月證交稅 213 億元，較上年同月增加 62 億元 (+40.6%); 累計 1 至 10 月證交稅實徵淨額 2420 億元，較上年同期增加 822 億元 (+51.4%)，證交稅也連 18 個月正成長。

10 月及累計前 10 月上市上櫃股票平均每日成交值為 4311 億元、4882 億元，分別較上年同期的 3118 億元、3305 億元，年增 38.3%、47.7%。

此外，土地增值稅 10 月實徵淨額 70 億元，較上年同月增加 13 億元 (+22.1%)，累計 1 至 10 月實徵淨額 749 億元，較上年同期增加 134 億元 (+21.7%)，主因大額稅款案件增加。