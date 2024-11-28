宸曜軍工專案明年放量 將擴美國組裝產能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-28 17:54

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工業電腦廠宸曜 (6922-TW) 今 (28) 日召開法說，經營團隊認為，明年軍工、煉油應用升溫，加上 AI 專案訂單規模提升，能見度已達明年上半年，部分更到第四季，而因應美國關稅議題，也規劃增加在美組裝產能。

宸曜表示，軍工新產品專案應用包括地面部隊無人化系統等逐步發酵，明年上半年會看到明顯成長；而應用於油田開採、煉油的防爆產品，則可望隨著美國總統當選人川普上任後重啟大規模採油投資，帶動相關需求成長。

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宸曜也看好半導體製造的環境、氣體監測需求，且跟煉油產品都屬於較長期的持續性訂單；不過，消費性電子市況到明年上半年還是相對保守，尤其中國需求較弱，公司也轉往爭取公部門、基礎建設的案子，降低景氣波動影響。

邊緣 AI 方面，宸曜指出，隨著系統整合商 (SI) 對 AI 應用越來越有掌握，專案不論量或是金額規模都有提高，至於市場關注的人形機器人，考量精密感測技術還有待突破，以及目前成本較高、法規等因素，市場起來還需要一段時間。