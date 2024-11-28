〈台幣〉感恩節前觀望氣氛加重 收32.521元 升值1.3分
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-28 17:43
新台幣今 (28) 日持續升貶互見，最高來到 32.46 元，終場收在 32.521 元，升值 1.3 分，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.29 億美元，市場觀望氣氛相當濃厚。
新台幣今日以 32.47 元、升值 6.4 分開出後，處狹幅震盪整理，低見 32.543 元，全日高低價差 8.3 分，法人指出，近日國際訊息紛雜，尤其關稅議題，讓市場繃緊神經，又適逢歐美感恩節前，觀望情緒重。
觀察主要亞幣，日元和韓元再度重挫超過 0.4%，星元貶 0.2%，人民幣小貶 0.05% 上下，港幣橫盤整理，新台幣升 0.04%，泰銖升逾 0.1%。
元大投顧分析，對沖基金創辦人貝森特被欽點出任美國財長，其務實的關稅訴求以及關注政府債務膨脹的立場，有助減輕川普美國優先的政策衝擊。
另一方面，自美中貿易戰啟動後，台商陸續回流台灣，另有部分到美國投資生產，元大投顧認為美中貿易戰持續對台灣的影響相對輕，台股企業明年獲利可望維持正成長。
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