房價高居不下，你最重要房屋資產保夠了嗎？住家綜合保險和住宅火險有什麼不同？

鉅亨網新聞中心 2024-11-29 09:00

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央行祭出第七波打房，根據 591 新建案統計，全台灣第三季新建案總銷金額達 6,680.29 億元，年增 46%，創單季歷史次高；新進場個數達 429 件，戶數為 3.26 萬戶，雙雙季減 1 成多，推案力道稍有收斂。但是房價部分則持續高居不下，全台新建案開價及成交單價為 60、56 萬，再度創下歷史新高！但當許多人家庭資產的最大組成比例是自家的房屋時，您是否有對你的最重要資產做好足夠保險？

買房、賣屋是國人經濟生活中重要的一環，房屋也通常成為個人家庭財產最大比例的組成部分，動輒上千萬，根據北市地政局公布的 2024 年 6 月實價登錄資料，全台北市標準住宅總價每戶平均約 2,032 萬元，每坪單價則平均到達了 64.72 萬元。不只房價昂貴，房屋的裝潢費更是日益高漲，以台北市 45 年 30-40 坪的老公寓全室翻修為例，疫情後的裝潢費用動輒 300-400 萬，加上添購家電傢俱設備等動產，老屋整新的總成本常常高達 400-500 萬！

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房產與裝潢的價值如此高昂，且占許多人家庭資產配置的一大半，因此在購屋申請房貸時僅投保一般的住宅火險（含地震基本險）可能是不夠的！要如何針對房屋不動產與動產提供更完整的保障呢？國泰產險指出，通常住宅火災保險（含地震基本險），僅能提供住家基本的保障，若家中有添購高檔的傢俱家電等動產，就應考慮投保「住家綜合保險」，更好的應對房屋的意外風險，來獲得更全面的保障，有效降低損失。

國泰產險指出「住家綜合保險」有三大特色，增加保障水管破裂的水漬保險、將責任保險擴大至不僅限於住家發生火災事故，例如：老舊大樓外磚掉落造成第三人受傷也有賠。此外還擴大承保停放於住家附近機車等：

1) 住家水漬保險不只防屋子老舊漏水，還可降低下雨淹水災害損失

國泰產險住家綜合保險提供水漬保險，可保障老屋常見的水管破損導致的漏水問題。此外，如遇有下雨淹水導致住家須進行修復也有保障。

2) 建築物內動產擴大承保機車火災事故

今年 9 月桃園大園的一棟大樓發生大火，燒毀停在停車場的 80 多輛機車，火災保險是否能涵蓋機車受火災波及的保障也是非常重要。國泰產險的「住家綜合保險」能擴大承保機車火災事故，讓停在住家停車場的機車，降低火災帶來的無妄之災損失。

3) 住家日常生活責任保險（第三人）

今年連續多次強震後，許多老舊大樓紛紛出現外牆磁磚剝落，9 月北市延平北路更發生外牆磁磚脫落砸中冷氣室外機砸落意外；同時，日常生活也可能因為手機充電器不慎爆炸引發大火波及鄰居第三人。國泰產險「住家綜合保險」保障因建築物或同住家人日常生活活動的意外，包含火災、水漬、雷擊、爆炸或竊盜等意外事故，對第三人所造成的受傷或財物損失。

國泰產險提醒，投保「住家綜合保險」好處多，但若您目前已經有住宅火險，建議您可直接再加保國泰產險「住家保戶傘綜合保險」，讓保障更全面。此外，不只有屋主本人可以投保住家保險，租屋族也有專屬高 CP 值方案，保費每年不到 500 元，就可以獲得最高 200 萬保額的「承租人火災責任險」，減少房客因用火、用電不慎引發火災損毀承租房屋損失；還保障機車停在大樓停車場發生的事故、竊盜門鎖重置費用、建築物及動產引發的意外、或房客不慎引起意外事故所帶來的損失。

若您是房東，除了為自己房子投保最全面的「住家綜合保險」或自行加保「住家保戶傘綜合保險」外，記得一定要附加「特定事故房屋跌價補償保險」，以保障租給房客卻發生故意或意外讓房產變成凶宅，造成的跌價損失與清理費用。

圖：「住家綜合保險」保費試算畫面，國泰產險提供