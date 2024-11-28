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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國泰金(2882-TW)EPS預估上修至7.41元，預估目標價為73.1元

鉅亨網新聞中心 2024-11-28 08:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國泰金(2882-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.34元上修至7.41元，其中最高估值7.95元，最低估值6.12元，預估目標價為73.1元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值7.95(7.95)7.836.92
最低值6.12(6.12)5.826.24
平均值7.36(7.27)6.416.61
中位數7.41(7.34)6.266.72

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值424,350,000449,811,000469,205,200
最低值334,096,000344,119,000375,978,470
平均值383,044,180391,043,860423,754,110
中位數380,553,320386,288,420424,916,380

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.242.5810.345.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		304,172,639341,433,658625,962,605629,914,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2882/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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