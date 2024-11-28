環球晶綠色轉型成果卓越 丹麥子公司Topsil榮獲Green Gazelle獎項肯定

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-28 18:21

‌



環球晶 (6488-TW) 旗下丹麥子公司 Topsil GlobalWafers A/S(Topsil) 榮獲丹麥商業報紙《Børsen》頒發的 Green Gazelle 獎項，表彰其穩健成長的營運表現以及在推動綠色轉型和開發先進半導體材料之傑出貢獻。Topsil 除了生產的產品對於實現綠色轉型至關重要，更在擴產的同時，能成功降低碳足跡，充分符合 Green Gazelle 獎項的嚴格標準。

環球晶說，位於哥本哈根的 Topsil 是全球最主要的 FZ (Float Zone) 技術開發者以及 FZ 晶圓製造公司，也是全球技術領先的中子照射超純矽晶圓供應商。

‌



FZ 矽晶圓是一種先進半導體材料，廣泛應用於風力發電機、電動車、工業機械、電網等需要高壓和高電流的裝置中，也拓展至醫療設備、軍事感測器及量子電腦等利基市場。它能實現更高效的能源傳輸、使用及電流控制，成為功率電子元件不可或缺的關鍵技術。

儘管半導體產業在推動綠色轉型中扮演舉足輕重的角色，其生產過程亦面臨高碳排的嚴峻挑戰。因此，當如 Topsil 的半導體公司能夠通過 Green Gazelle 獎的嚴謹篩選並獲獎，更為氣候行動注入一股正向力量。該獎項的評選條件包括企業在過去四年內營收成長至少 100%，同時需超越其減碳目標，意即於 2022 至 2023 年間需至少減少 5.25% 的二氧化碳排放量。

Topsil 透過持續優化生產流程，將每公斤矽的二氧化碳排放量降低 16%。Topsil 製造經理 Christian Hindrichsen 表示，這些成果來自公司多年穩紮穩打的努力，包括自動化技術的投資、持續的改進，以及規模經濟效益的提升，這歸功於公司高度敬業且專業的團隊。

環球晶 2022 年正式加入全球再生能源倡議組織 RE100，承諾集團下所有子公司於 2050 年實現 100% 使用再生能源。為此 Topsil 已於 2024 年在其廠區旁建設 10 MW 的太陽能電廠，並預計於 2025 年初正式連接在地電網。該項措施不僅可滿足 Topsil 完全綠電自給的需求，剩餘之電力還可回饋至丹麥的能源系統，為該國持續增加的再生能源使用比例更添助力。

展望未來，Topsil 對綠色轉型的持續發展充滿信心，不僅帶來環境效益，亦是推動業務成長的重要動力。

Topsil 總經理 Hans Peder Mikkelsen 表示，隨著越來越多的決策者意識到建設高壓直流輸電 (HVDC) 系統的重要性，例如維京電纜 (Viking Link) 能將剩餘的綠電輸送到需求更高的地區，將是提升綠電使用效率的關鍵。這類系統將需要大量 Topsil 製造的 NTD 中子照射矽晶圓來支持其穩定運作，我們已做好準備，隨時提供支持。