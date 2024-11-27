研揚接單升溫+AI專案放量 明年營運逐季增優於今年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-27 18:48

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工業電腦廠研揚 (6579-TW) 今 (27) 日召開法說，總經理林建宏表示，第四季陸續開始接獲客戶明年訂單，訂單出貨比 (B/B Ratio) 大於 1，AI 專案也持續增加，營運可望較第三季成長，明年則將逐季向上，營運也會優於今年。

林建宏指出，工業電腦產業庫存去化在第二、三季告一段落，市況逐漸復甦，明年會比今年更好；就研揚而言，營收比重較高的歐美市場明年成長預估相當不錯，中國雖然經濟狀況不理想，但有拿下一些電信專案，明年也會不錯。

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在 AI 方面，林建宏表示，今年初邊緣 AI 專案大約 350-400 個，但目前已經來到 475 個，且隨部分專案陸續進入落地階段，有超過 100 個專案進入大量佈建期，預計明年第二季開始放量，也將帶動營運會出現較明顯的成長。

林建宏進一步指出，邊緣 AI 專案從產品認證 (POC) 到放量出貨的時間，會比傳統工業電腦產品長，就目前各應用領域來看，智慧零售、智慧交通進度較快，其他應用驗證時間則相對較長。