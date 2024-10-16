研揚攜美國軟體商LatticeWork 合作賣場人流監控應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-16 17:47

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工業電腦廠研揚 (6579-TW) 宣布，攜手美國邊緣 AI 軟體新創 LatticeWork(普維科技) 攜手，利用研揚 UP Xtreme i12 Edge 搭配 AI 人工智慧處理影像和感測器資料的軟體 VAISense，合作泰國大型賣場人流監控應用。

LatticeWork 透過自行開發的 OS (Linux Kernal)，來進行資料遠端管理、更新、擷取、和維護，搭配 UP Xtreme i12 Edge 邊緣 AI 設備的特性，能將收集到的資料，在邊緣端先處理，再將有用的資料回傳雲端。

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研揚表示，此次雙方合作應用場域在泰國的大型賣場，透過人流監控及分析，不僅調整產品擺設與行銷活動，還可以搭配地圖來提供座標及賦予客人及員工 ID 進行追蹤，較不涉及到個人隱私，再由軟體服務商提供後端資料分析給賣場，給賣場進行動線改善及行銷模式更新。

UP Xtreme i12 Edge 採用第 12 代英特爾處理器，搭配先進的 AI 加速模組，透過 2 個 M.2 2280 M-Key 插槽提供四通道 PCIe Gen 4 介面，能夠處理邊緣端的影片及感測數據，並在人工智能的輔助下，更快速的分析。