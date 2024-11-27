防詐騙概念股 Gogolook將列一般板上市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-27 16:13

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信任科技服務商 Gogolook - 創 (6902-TW) 今 (27) 日獲證交所董事會准改列一般板上市，Gogolook 表示，此有助擴大投資人參與，提升交易流動性和資本市場能見度，未來也將加速開拓海外市場並吸引優秀人才加入。

Gogolook 以「Build for Trust」為核心研發 AI 軟體服務，三大事業版圖主要有，Whoscall 消費端防詐服務，並以 ScamAdviser 為品牌拓展全球企業防詐業務，以及袋鼠金融。

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其中，Whoscall 全球下載量已突破 1 億次，不僅在台灣每 2 支智慧型手機使用者就有 1 人使用，主要服務範圍已涵蓋泰國、日本、韓國、香港、菲律賓、馬來西亞和巴西等市場，擁有全球領先的防詐資料庫。

Gogolook 表示，隨著 Whoscall 的全球用戶數持續成長，泰國的 MAU(月活躍用戶) 正式超越台灣，成為 Whoscall 用戶最多的地區，也帶動 Whoscall 今年前三季營收超過 50% 來自海外，因此，Gogolook 今年選定台北、曼谷成立營運雙總部，加快業務拓展速度。

Gogolook 前 10 月合併營收 6.90 億元，年增 10.4%，創同期新高，不過，因認列一次性併購相關費用和持續海外擴張、招募人才與研發投資，稅後虧損 3600 萬元，每股淨損為 1.13 元。