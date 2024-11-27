防詐騙概念股 Gogolook將列一般板上市
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-27 16:13
信任科技服務商 Gogolook - 創 (6902-TW) 今 (27) 日獲證交所董事會准改列一般板上市，Gogolook 表示，此有助擴大投資人參與，提升交易流動性和資本市場能見度，未來也將加速開拓海外市場並吸引優秀人才加入。
Gogolook 以「Build for Trust」為核心研發 AI 軟體服務，三大事業版圖主要有，Whoscall 消費端防詐服務，並以 ScamAdviser 為品牌拓展全球企業防詐業務，以及袋鼠金融。
其中，Whoscall 全球下載量已突破 1 億次，不僅在台灣每 2 支智慧型手機使用者就有 1 人使用，主要服務範圍已涵蓋泰國、日本、韓國、香港、菲律賓、馬來西亞和巴西等市場，擁有全球領先的防詐資料庫。
Gogolook 表示，隨著 Whoscall 的全球用戶數持續成長，泰國的 MAU(月活躍用戶) 正式超越台灣，成為 Whoscall 用戶最多的地區，也帶動 Whoscall 今年前三季營收超過 50% 來自海外，因此，Gogolook 今年選定台北、曼谷成立營運雙總部，加快業務拓展速度。
Gogolook 前 10 月合併營收 6.90 億元，年增 10.4%，創同期新高，不過，因認列一次性併購相關費用和持續海外擴張、招募人才與研發投資，稅後虧損 3600 萬元，每股淨損為 1.13 元。
展望未來，Gogolook 認為，因明年企業端營收規模仍小，加上收購 ScamAdviser 將併入整年度營收，成長增速較高，而以袋鼠金融為主的金融科技將更加強將流量轉換成營收，也可望維持成長；Whoscall 訂閱收入同時將持續隨 MAU 的成長而增加，力拚整體獲利呈現跳躍式成長。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美FBI警告：2023年加密貨幣詐騙損失年增45% 60歲以上最易受騙
- 詐騙是全民公敵！證交所阻斷詐騙三管齊下 推動「5D」反詐行動
- 台灣66%民眾每月至少一次遇詐騙 Gogolook：小心這三種手法
- 台灣66%民眾每月至少一次遇詐騙 Gogolook：小心這三種手法