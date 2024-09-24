詐騙是全民公敵！證交所阻斷詐騙三管齊下 推動「5D」反詐行動

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-24 14:44

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證交所今 (24) 日舉辦反詐騙宣誓典禮，董事長林修銘指出，詐騙是全民公敵，內政部打詐儀錶板顯示，1 個月受理 2 萬件詐欺案，財損金額超過上百億，數字背後不但是民眾金錢損失的切身之痛，對社會安定、經濟金融健全發展更是沉重的衝擊，證交所提出 3 個核心推動方向，將以「5D 反詐行動」為主軸，啟動整合性大型反詐騙宣導。

第一，引導民眾提升識詐知能，是防詐最重要的基礎工程。林修銘表示，證交所落實普惠金融，面對投資詐騙，將實體與數位並進、分齡分眾推廣，拓展有聲宣導、創意專網、線上課程，觸及學生、小資族、熟齡及退休族，擴大反詐騙覆蓋廣度。並與警政單位密切合作，請警政署協助透過警廣播放反詐騙廣播。

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隨著詐騙手法不斷變種翻新，像病毒一樣無孔不入。治本的對策就是建立關鍵的第一道防線，增強對詐騙的免疫力，證交所推出「5D 反詐行動」， 也就是 5 個 Don’t，提醒民眾「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望讓大家自然反射出對於詐騙的懷疑和警覺。

第二，結合證券商，打造證券市場防詐韌性。證交所除了運用本身的資源，另一個推動重點是結合全國證券商的力量。集中市場有 66 家證券商、近 8 百個據點、服務 1 千 3 百萬開戶的投資大眾，聯合第一線接觸客戶的證券業者，借助大家的專業和通路，將更能發揮聯防反詐功能。

林修銘表示，證交所已請證券商於下單介面、對帳單置入反詐騙警語，並加強關懷高齡客戶；今年首度辦理證券商反詐騙評鑑，幫助券商設置反詐騙專區，並提供素材資源，協助宣導。此外，8 月上線「反詐騙聯防行動專區」，目的是鼓勵通報詐騙案例，讓其他證券商能夠參考警惕、預為因應，並藉由詐騙態樣的揭露，達到聯防效果。

第三，結合社群平台偵測技術強化阻斷詐騙。詐騙途徑有非常多來自於透過臉書、LINE 等社群或網站，偽冒投資名人、邀請民眾加入投資群組的詐騙廣告或訊息，證交所已每日在網路媒體蒐報可疑的投資詐騙廣告，並向刑事警察局及證期局通報處置；同時也與調查局、警政單位緊密聯繫，讓假臉書粉專下架或通報詐騙的 LINE ID。