【專家觀點】年底換股潮將牽動5,000億資金！哪些高息股可望成為新寵？股海老牛大解析
鉅亨研報 2024-11-27 13:41
2024 年尾聲將至，除了 AI 浪潮外，年底 ETF 換股大洗牌也是多數人關注的一個議題，市場上熱門的高股息 ETF 包含 0056、00878、00919、00929、00940 五檔，合計規模達到約 1.3 兆資金，每當換股時就可能會影響 5,000-7,000 億的資金流動，因此高股息換股也是投資人首要關注的議題。
一、高股息 ETF 三大選股邏輯
值得注意的是，高股息 ETF 的選股邏輯主要有預測未來殖利率、參考過去財報、選擇已知高殖利率這三種邏輯。
1. 未來式─預測未來殖利率
2. 過去式─參考過去財報
3. 現在式─選擇已知的高殖利率股
適逢年底，上上之策即是找篩選邏輯是未來式的高股息 ETF。
然而這類的換股潮確實也有些風險，本次我們請到存股專家股海老牛和大家解析高股息 ETF 成分股包含調整幅度、換股的指標與策略。
二、換股三大風險
老牛認為換股最主要有三大風險…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
三、高股息最愛標的有那些？
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