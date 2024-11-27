【專家觀點】年底換股潮將牽動5,000億資金！哪些高息股可望成為新寵？股海老牛大解析

2024 年尾聲將至，除了 AI 浪潮外，年底 ETF 換股大洗牌也是多數人關注的一個議題，市場上熱門的高股息 ETF 包含 0056、00878、00919、00929、00940 五檔，合計規模達到約 1.3 兆資金，每當換股時就可能會影響 5,000-7,000 億的資金流動，因此高股息換股也是投資人首要關注的議題。