企業大量採用AI與上雲 AWS估七年貢獻全球GDP達13.5兆美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-27 12:42

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亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS)與專門從事經濟影響研究的全球知名市場調查與諮詢公司電信諮詢服務 (Telecom Advisory Services) 今 (27) 日發布三項新研究，結果顯示，隨著企業陸續上雲並使用 AI，預測 2024 到 2030 年間，將貢獻全球 GDP 達 13.5 兆美元。

AWS 指出，此次研究主要評估雲端運算的經濟影響力、AI 的採用方式以及上雲所能提升的能源生產力，依照 2023 年數據來看，企業上雲對全球國內生產毛額 (GDP) 的整體貢獻超過 1 兆美元，在雲端使用 AI 則為 GDP 貢獻逾 980 億美元。

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展望未來，AWS 預期，2024 到 2030 年間，上雲所產生的全球 GDP 將突破 12 兆美元，而在雲端使用 AI 將再額外貢獻 1.5 兆美元，合計達 13.5 兆美元。

從各個區域來看，2023 年雲端運算在美國和加拿大創造了逾 4,340 億美元 GDP，其中 560 億美元來自在雲端使用 AI。歐洲國家有逾 3,210 億美元 GDP 來自雲端運算，在雲端使用 AI 貢獻了其中的 300 億美元。亞太國家 (APAC) 的這兩項資料分別為 1,520 多億美元和 70 多億美元。

未來六年，使用雲端運算和 AI 預計為全球帶來更加可觀的經濟效益。到 2030 年，上雲預計將為美國和加拿大創造逾 5.6 兆美元 GDP，其中 8,420 億美元將來自在雲端使用 AI。在歐洲國家，這兩項資料約為 2.7 兆美元和 4,340 億美元。在亞太地區，上雲有望產生逾 2.7 兆美元 GDP，其中在雲端使用 AI 將貢獻逾 2,020 億美元。

資料中心和雲端運算已經融入日常生活，為實現互聯互通，AWS 為全球客戶提供遍布 34 個地理區域 (Region) 的 108 個可用區域 (Availability Zone)，以及本地區域 (Local Zone)、Amazon CloudFront 和數百個連接點。

許多人都在不知不覺間使用著雲端運算，無論是線上聯絡親友、網路購物、查看銀行帳單、點外送、叫車，或是欣賞串流影片、節目和音樂，一切都是由資料中心和雲端來實現。

電信諮詢服務公司負責人、本研究策劃者 Raul Katz 博士表示，雲端運算是數位轉型的一大推動力，已對日常生活產品影響，現在，終於可以用貨幣數字來量化、體現這種影響，以及雲端運算產業對於全球經濟的重要意義。

Raul Katz 博士指出，這些資料看起來可能有如天文數字，但 2023 年的資料表明，隨著各行各業紛紛採用雲端運算並在雲端使用 AI，全球經濟已從中受益，且預測資料還顯示未來不可限量的成長空間。這無疑是數位轉型和人類發展的重要時刻。

Raul Katz 博士也是哥倫比亞大學哥倫比亞遠端資訊研究所 (Columbia Institute of Tele-Information) 經營策略研究主任。

三項新研究中，有一項調查上雲對能源生產力的影響。能源生產力是指單位能耗 (兆瓦時) 所創造的經濟價值 (GDP)。該研究顯示，能源生產力的提升能讓企業使用相同數量的能源，產出更多的商品和服務，進而降低各行各業的生產成本。由此可見，雲端運算發揮的作用極為顯著。

該研究顯示，當一國的上雲比例提升 10%，其能源生產力就會隨之提高，各行各業就能以相同數量的能源產出更多商品和服務。研究結果顯示，一國的能源生產力增幅可達每兆瓦時 14.57 美元，該國企業就能透過採用雲端運算服務，在消耗同等數量的能源資源的前提下，產出更多商品和服務。能源生產力的提升可以降低成本，讓企業將省下的資金重新投入到創新和業務拓展。照此計算，能源生產力的提高可為全球經濟多帶來約 2,168 億美元 GDP。

AWS 數百萬個活躍客戶都在運用雲端技術和 AI 改善日常生活。從助力萊爾 (Lyell) 和莫德納 (Moderna) 的醫療革新，到推動 Blackboard 和 PBS 的數位化與個人化教育；從帶給使用者 Netflix、亞馬遜 Prime Video 和 Disney + 平台上流暢的追劇和觀影體驗，到幫助達美航空 (Delta Airlines) 和福特 (Ford) 優化運輸服務，AWS 賦能各行各業的數位轉型升級。其中，也包含許多雲原生客戶，如 AirBnB、Lyft、Slack、Snap 以及 Stripe，這些企業都推動了產業變革。

AI 目前已成為 AWS 旗下擁有數十億美元營收運轉率的業務。來自各行各業的 10 萬多家客戶都在使用 AWS 的 AI 和機器學習服務來重塑客戶體驗，包括 adidas、紐約證券交易所 (New York Stock Exchange)、輝瑞 (Pfizer)、瑞安航空 (Ryanair) 和豐田 (Toyota) 等。此外，許多領先的生成式 AI 模型也在 AWS 上訓練和運作。