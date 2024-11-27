台商照過來！台灣金聯北港工業用地公開標售 祭地板價32.3億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-27 12:08

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台灣金聯引發熱議的物件「北港工業用地」再次公開標售，自 12 月 1 日起為期 45 天，底價新台幣 32.3 億元，較首次標售價格減少約 5%，平均每坪新台幣 7 萬元，低於周邊工業區市價，代理董事長郭文進表示，面對川普 2.0 高關稅時代，研判將會引起第三波台商回台趨勢，有信心這塊土地很快脫標，此次標售幾乎已是地板價、降無可降，開標過程力求透明，估每年可創造約 40 億元的產業價值。

台灣金聯先前歷經董事長人事異動風波，此次火速辦理「北港工業用地」標售主要原因有三，一、明快回應社會各界對這塊土地動向的關切；二、及時提供台商因應川普 2.0 回台設廠選擇；三、儘速釋地創造北港地區可觀就業產銷商機等。他強調，整個標售過程將力求透明，以「底價公告，開標公開，成交價格公布」方式辦理，希望標售給適合的產業，促進地方產業發展。

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郭文進指出，「北港工業用地」具有三大優勢，包括設廠成本大大降低，提高企業經營優勢；北港產業廊帶與聚落效益成形，兼具傳產與創新功能；提早布局科技產業供應鏈基地，大型土地值得持有等等理由，呼籲有設廠需求的業者或廠商，可積極參與這塊土地之標購。

外界關注此次標售底價降至 32.3 億元的原因，郭文進強調絕無賤售，這是綜整外部多位估價師所估價格訂定，略低上次公開底價之 33.8 億元，主要是反映前去現勘的數組客戶的意見，扣除廠區部分道路用地面積 (約 2000 多坪)，由台灣金聯自行吸收約 5% 左右，扣除後將略低市價 (附近每坪約 8 至 10 萬元)，期望吸引更多的投標者。

另外，為有利得標者在充裕時間下籌措資金及土地利用規劃，本次標售之最後付款期限訂為 2026 年 3 月底前，亦即開標後 14.5 個月。

在發展產業方面，台灣金聯認為，海外台商因應川普 2.0 選擇性關稅效應的產業鏈移轉，必將引發第三波回台趨勢，使工業用地設廠需要大增。這塊嘉義以北難得大面積土地，「產權單一、交通方便、地勢平坦、地形方正、坪價又低」，非常適合回台產業設廠。

郭文進進一步點出優勢所在，他說，本案為素地，採全部土地 4.5 萬餘坪 (約 15 公頃，約當 12 個台北大巨蛋面積) 為一標，土地價格每坪 7 萬元 (其中住宅用地 1318 坪，坪價新台幣 12 萬元)，與某高科公司於今年 10 月取得雲林斗六廠房土地 (地坪單價約 20 萬元) 相比，僅約 1/3 的價格；另與鄰近斗南小東市地重劃、斗六及雲林產業園區土地相較，價格僅有一半；與台中工業用土地動輒每坪 30 萬元起跳相比，取得成本更大幅減少，設廠成本降低，競爭優勢就會浮現。

郭文進指出，本案近期已成為矚目的熱門標售物件，約有 5 組客戶有興趣，詢問、帶看未曾間斷，其中 1 家為鋼鐵業相關廠商，有透露不會興建高汙染廠房，甚至有來自東南亞的台商洽詢，因此，非常有信心可以在 2025 年 1 月 15 日順利脫標。

台灣金聯表示，目前台灣產業對於工業用地需求非常強烈，各種新創、農創及科技產業都需要廠房土地，北港工業用地正是最適合的標的，可引入高技術、高附加價值的產業，協助發展產業，讓社會民眾都能受益。