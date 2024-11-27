11月CCI創4個月低 投資股票信心降至7個月低點

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-27 11:21

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中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 11 月消費者信心指數 (CCI) 為 75.49 點，月減 1.57 點，為 4 個月來相對低點，其中，六項調查指標中，僅物價水準上升，顯示民眾感受通膨壓力緩和，不過，投資股票信心創 7 個月以來低點，顯示日前市場對美國總統大選結果的觀望態度。

本次調查中，上升的指標僅「未來半年物價水準」，調查為 41.79 點，月升 0.02 點。

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而其他指標均下滑，又以「未來半年購買耐久性財」減最多，調查為 103.1 點，月減 4.59 點；其次為「未來半年投資股票時機」55.88 點，月減 4.41 點，並創 7 個月以來低點。

「未來半年國內經濟景氣」89.21 點，月減 0.16 點；「未來半年就業機會」78.04 點，月減 0.14 點；而下降幅度最少的指標為「未來半年家庭經濟狀況」84.91 點，月減 0.12 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。