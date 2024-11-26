17LIVE拓虛擬主播業務 收購日本mikai
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-26 19:35
17LIVE 集團今 (26) 日宣布收購日本娛樂公司 mikai，包括旗下運營虛擬主播 (vtuber) 經紀品牌「Re:AcT」，這次收購計畫將使 mikai 成為 17LIVE 集團旗下暨 NexuStella、N Craft(V-iii) 後，第三家以虛擬主播為主要業務的公司。
17LIVE 說明，mikai 現為日本虛擬主播經紀公司認知度調查中排名前 10 大品牌，旗下虛擬主播包括 YouTube 訂閱數突破 33 萬的「獅子神レオナ」(Leona Shishigami) 和訂閱數超過 32 萬的「花鋏キョウ」(Kyou Hanagari)。
透過這次的收購計畫，17LIVE 將運用 mikai 在經營虛擬主播 IP 的知名度與影響力，結合集團旗下品牌 NexuStella 和 V-iii 的業務能量，加速發展虛擬主播事業。
17LIVE 看好全球虛擬內容市場快速成長的潛力與機會，將虛擬主播業務列為營運成長動能的核心目標之一，17LIVE 表示，這次的併購，將使 17LIVE 從單一的直播平台營運商轉型為擁有自有 IP 的直播平台和 IP 經紀營運公司。
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