〈焦點股〉迎廣看好明年營收逐季成長 急攻漲停重回百元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-27 10:30

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機殼廠迎廣 (6117-TW) 昨 (26) 日召開法說會，看好明年展望，營收將呈現逐季成長，明年營運將優於今年，激勵迎廣今 (27) 日開盤不久即跳空漲停，鎖住 105 元，重新站回百元大關。

迎廣早盤以 102 元開高不久，隨即亮燈漲停鎖住 105 元，除站回百元關卡，也站上所有均線，成交量超過 1000 張，排隊委賣量則超過 3000 張。至於三大法人近日籌碼動向，於迎廣著墨不多，截至昨日本周僅買超 69 張，上周則賣超 122 張。

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總經理黃國輝表示，雖然樂觀看明年展望，不過由於川普即將上任，仍須觀察後續政策所帶來的變數，因此持審慎態度。

另外，迎廣積極切入水冷領域，黃國輝指出，迎廣在水冷伺服器主要提供系統組裝的服務，相關零組件則為客戶指定用料，迎廣本身並無自建零組件，雖然目前規格持續調整當中，不過明年第一季水冷伺服器開始出貨為業界共識，迎廣也已接到相關訂單，預期明年水冷相關營收比重將提升。