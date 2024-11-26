迎廣美國廠明年Q1啟用 馬來西亞廠Q3加入製造行列

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-26 16:23

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機殼廠迎廣 (6117-TW) 今 (26) 日召開法說會，總經理黃國輝表示，位於美國洛杉磯的美國廠已經建置完成，且設備也陸續進駐，預計明年第一季投產。另外，迎廣先前公告於馬來西亞設廠，則預計在明年第三季加入製造生產行列。

黃國輝指出，迎廣在美國已深耕 38 年，過去都是做銷售，現在在美國設廠，若未來川普上任，可以因應變化，包括 Made in USA 的要求。美國廠共計投資 400 萬美元 (約新台幣 1.3 億元)，第一階段投入 3 條彈性生產線，明年第一季投產。

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馬來西亞廠方面，黃國輝則指出，目前正在建置當中，第一階段以系統組裝為主，明年第三季可以開始投產，機構製造則因製程較為複雜，將較系統組裝慢 2 至 3 季，未來也不排除做水冷相關產品，因此預期馬來西亞廠將在 2026 年貢獻營收。

黃國輝進一步說明，目前馬來西亞廠第一期初步投入 1100 萬美元 (約新台幣 3.57 億元)，預估未來共計投資新台幣 11 至 12 億元在馬來西亞廠，產能規劃部分，未來將與台灣廠相當。

以迎廣今年前三季各地區營收比重來看，台灣占 43.67%，亞洲占 21.05%，歐洲占 20.4%，美洲占 13.14%，其他地區占 1.74%。