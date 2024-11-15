國發會當起「團媽」！高仙桂：幫企業買到綠電 將設泛官股售電平台團購分銷

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 13:59

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國發會副主委高仙桂昨 (14) 日出席「再生能源高峰論壇」時表示，國發會針對推動綠電計畫有 3 大方向：穩定綠電供應、讓企業都能買到綠電及利用綠色金融、碳定價及淨零科技來槓桿協助綠能產業，且會適時鬆綁相關法令。她指出，國發基金正籌設一個泛官股的售電平台，來提供團購、分銷，來幫助企業買到所需要的綠電。

高仙桂表示，再生能源是達成減碳目標重要的工具，攸關台灣經濟安全，再生能源發展好，才能夠維繫產業競爭力。過去行政院針對淨零排放主持過多次跨部會的會議，國發會也提出相關計畫，簡單歸納有 3 大方向，第一確保綠電的充足供應，第二協助企業都能買到需要的綠電，第三應用綠色金融、碳定價及淨零相關科技等，來槓桿協助綠能產業的建置與推展。

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高仙桂指出，要達成淨零排放，風光電絕對是要全力往前衝，接下來地熱、小水電等等也會有相關的旗艦計畫。在太陽能領域，針對屋頂太陽能，經濟部相當用心，接下來將修《再生能源法》，針對新設建築，可能會要求設置一定容量的光電。

至於地面型太陽能，高仙桂表示行政院已成立專案小組，成立單一光電的服務窗口，除加強中央跟地方設置流程的透明化，也會持續打擊綠能犯罪，務必讓太陽光電的發電目標能夠達成。