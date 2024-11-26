美國智庫按讚！台電首次參賽即獲Gartner數位創新首獎 與歐美電力大廠並列

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-26 16:24

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台電自 2021 年成立電力交易平台，以新型態電力交易商業模式吸引民間分散式電力資源投入電網，提供輔助服務，共同協助全國電力系統穩定，繼 2023 年獲頒國發會政府服務獎（數位創新加值），再以「分散式資源智慧調度監控系統」奪下美國研究暨顧問機構 Gartner 2024 全球電力及公用事業數位創新服務獎競賽首獎。

台電以電力交易平台獲得亞太區首獎，與 ITC Limited 公司及美洲區南加州愛迪生公司（SCE）、歐洲區 Enerjisa 等知名公司同享國際榮耀，獎項先於 10 月線上公布，Gartner 台灣總經理廖銘仁並於昨（25）日下午親至台電大樓授獎。







Gartner 為全球知名智庫機構，自 2019 年起每年舉辦「政府數位創新服務獎」競賽，向全球政府機關徵集數位創新服務成功案例，每年吸引約超過 200 件投稿，今年首度新增「全球電力與公用事業數位創新服務獎」，分為美洲、歐洲與亞太三大區域，每區挑選前 4 名進入決選，再經由來自歐美等地超過 20 位專家組成的重量級評審團選出年度首獎。

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台電表示，台灣海島地形屬於獨立電網，需自給自足維持電網穩定平衡，同時滿足全國用電需求，台電此次以「分散式資源智慧調度監控系統」獲國際肯定的電力交易平台，是參考美、英、澳等先進國家電力市場架構所規劃打造，藉由導入輔助服務交易與整合雲端伺服器等資通訊新技術應用，吸引民間自用發電設備及併網型儲能設備等分散式電力資源投入電網，透過競價模式公平競爭獲得收益，並協助全國電力系統穩定，加速新興電力技術發展，建構一個兼顧資通安全、可擴充性與穩定性的即時調度系統，目前已成功引進 430 個分散式案場。