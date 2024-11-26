2.2萬股東注意！大略-KY財報又難產 最快明年4/7下櫃

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-26 20:42

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金管會今 (26) 日公布上市櫃公司公告申報 2024 年第 3 季財報情形，共有 3 家公司未如期出具，其中 2 家上市公司廷鑫 (2358-TW)、昶虹 (2443-TW) 均已在 11/19 終止上市，而大略 - KY(4804-TW) 第二、三季財報皆未完成申報，最快 2025 年 4 月 7 日面臨下櫃。

證期局副局長黃厚銘說明，廷鑫 (2358-TW)、昶虹 (2443-TW) 去年遭到會計師主動終止委任，之後也沒辦法再找到新的會計師，因此，自 2023 年度財報開始就無法如期公告申報，除面臨處分外，證交所已在今年 4 月 8 日將其停止交易，依照規定，6 個月內仍未恢復買賣，已於 11 月 19 日下市。

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至於目前擁有 2.2 萬名股東的大略 - KY(4804-TW)，黃厚銘說明，大略因未申報 6、7 月營運情形及 2024 年股東常會議事錄，已在 8 月 23 日遭到櫃買中心停止買賣。

儘管大略於 8 月 26 日舉行臨時股東會全面改選董監，但新的團隊沒辦法取得公司帳冊，所以無法安排會計師查核，導致第二、三季財報難產。

大略自 8 月 23 日起有價證券停止買賣，一樣是給予 6 個月的時間，如果無法恢復買賣的話，將在明年 2 月 24 日經由櫃買中心公告，40 日後就會終止上櫃，也就是說，明年 4 月 7 日面臨下櫃。

上市公司 (不含第一上市公司) 今年前 3 季累計營收為 28 兆 3011 億元，為近十年同期最高，年增 11.81%；稅前淨利為 2 兆 9580 億元，為近十年同期第三高，年增 28.56%。

上市公司前 3 季獲利成長產業包括半導體業因 AI 需求強勁，加上智慧型手機回溫，帶動獲利成長；航運業因地緣政治衝突拉抬運價，致獲利上升；電腦及週邊設備業受惠於 AI 伺服器出貨勁揚，推升獲利。

上櫃公司 (不含第一上櫃公司) 前 3 季累計營收為 1 兆 9824 億元，年增 6.83%；稅前淨利為 2323 億元，年增 10.51%，營收及稅前淨利金額均為近十年同期次高。