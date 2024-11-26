洪申翰一早赴勞發署宣布3改革：直接申訴管道、杜絕不當送禮及廢除5S競賽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-26 17:04

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勞動部長洪申翰上任第一個公務行程，今 (26) 日一早就到勞發署北分署及勞發署關懷同仁，為同仁們加油打氣。自早上 9:30 抵達勞發署，過程中自 2 到 8 樓逐區關懷同仁，拿著麥克風，親口向每一位勞發署及北分署同仁公布三大措施，包括：直接申訴管道、杜絕不當送禮及廢除 5S 競賽。

部長表示，因北分署事件，這段期間讓同仁承受很多壓力，並造成同仁們的心理充滿不安與委屈，同仁的心聲，部長都感同身受。同時，也看到同仁們，對現有申訴機制的不信任。因此如何讓同仁安心工作，並在完善申訴管道建置前，部長提供一個專屬他個人的申訴專線及 email，請同仁們有任何的建議或申訴，都可以安心撥打或 email 傳達心聲，部長一定會親自處理及保密。未來，更希望同仁們都能安心工作，並儘快恢復士氣及正常運作。

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其次，部長也明確表達，請同仁不要再有「向上管理」的不當送禮文化，部長會以身作則，婉拒所有不必要的送禮。但如基於公務禮儀需饋贈禮品時，會以弱勢團體、庇護工場或多元培力單位等產品為主。

同時，部長表示，近期需全力配合檢調進行調查，但過程中可能同仁會增加心理負擔，惟為讓司法調查釐清真相，請同仁們務必要全力配合，但也請同仁放心，勞動部一定會提供周全的法律協助，並盡力做好對大家的保護與支持。

此外，洪申翰部長理解同仁的工作份量非常繁重、人力吃緊。部長表示，有關勞發署以競賽式、考評方式辦理「辦公室環境 5S 競賽」整潔活動，只是徒增壓力，即刻廢止！「同仁已經成年了，不是小學生」，重點是應該要讓同仁的工作安心有尊嚴。請同仁以自我管理方式，維護辦公室環境整潔，將所有心力以處理公務為主。