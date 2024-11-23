沒有蜜月期！卓揆交付新任勞動部長洪申翰3項任務 首要穩定同仁工作情緒

針對近日公務機關發生職場霸凌事件，造成國人與社會紛擾，卓院長今（23）日視察澎湖地區供水改善情形時，再度對過世同仁的家屬表達遺憾與不捨，並強調會深刻檢討。同時，他也正式對外宣布由立法院洪申翰委員接任新任勞動部部長，並賦予 3 大任務：第一，穩定勞動部同仁工作情緒；第二，健全友善、合理的職場環境；第三，提出完整勞工政策，滿足產業與人民的需求。



卓榮泰指出，為積極穩定政府機關同仁的士氣，昨（22）日已約見洪申翰，雙方深入討論未來勞工政策及相關計畫後凝聚共識，他要肯定與感謝洪委員願意出任勞動部部長一職。卓院長表示，洪委員是一位年輕熱情、專業認真的立委，不僅學習能力佳，在各方面表現亦相當穩健，不僅具備環保專業，也長期關注公共議題，與公民團體、勞工團體關係融洽，互動應對得宜，深獲許多勞工朋友信任。



卓榮泰期許洪申翰接任勞動部部長後，在勞工議題上繼續努力，並賦予其 3 項亟待解決的任務：第一，穩定勞動部同仁工作情緒；第二，健全友善、合理的職場環境，讓所有勞工朋友能在安全的環境中，為國家與人民效力；第三，提出完整勞工政策，滿足國家發展過程中產業與人民的需求。